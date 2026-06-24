楽しんご（47）が24日までにXで「今後は、人前でお酒を飲むことをやめます」と誓った。

「【ご報告】」と題して文書を発表し「今回、人前でお酒を飲み、記憶をなくしてしまいました。その結果、自分でも覚えていない失礼な発言をしたり、事実ではないことを話してしまったり、本当に情けなく、自分自身が嫌になりました」と、泥酔し失態を犯したと告白。「ご迷惑や不快な思いをさせてしまった皆様、本当に申し訳ありません」と謝罪した。

その上で「今回のことで改めて、自分は人前でお酒を飲むべきではないと痛感しました」と猛省。「今回の反省をしっかり胸に刻み、同じ過ちを繰り返さないようにします。お酒とは、ここで一度さようなら。そして、自分らしく、誠実に生きていきます。本当に申し訳ありませんでした」と謝罪した。

ただ、その前段で「もし飲むとしても、自宅で一人、晩酌程度にとどめます。大切な人との時間や信頼関係を、お酒によって壊したくありません」ともつづった。禁酒する気はないようで「熱冷めやらぬうちに酒を嗜んでる未来が想像につく」とのツッコミも入った。