「どタイプすぎる」美人モデル、“信じられないほど清楚”な宣材写真公開！ 「すこし心配」の声も
モデルで歌手の佐藤ノアさんは6月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。事務所の移籍を報告し、新しい宣材写真を公開しました。
【写真】“清楚お姉さん”な佐藤ノア
コメントや引用リポストでは「おめでとう 応援する気持ちはどこの事務所でも変わらないよ」「きゃーーーーー清楚お姉さんなノアちゃん、どタイプすぎるーーー」「プリプリノアちゃんも可愛いけど清楚なノアちゃんも可愛いすぎる」「これからもよろしく！事務所変わってもっと清楚になってー」「ギラギラノアちゃん楽しみです」「嫌なことも大変なこともたくさんある中でずっとずっと輝き続けてくれるノアちゃんが大好きだけどすこし心配 あんまり無理しないでね」と、応援の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“清楚お姉さん”な佐藤ノア
「これからもよろしく！」佐藤さんは「皆へ 年度末を持ちまして前事務所を退社させていただき、N.D Promotionに所属させていただく運びとなりました」と報告し、2枚の写真を投稿。「信じられないほど清楚な新しい宣材」と紹介しています。白いノースリーブの衣装を着た姿です。「正直最近ギラギラしてませんでした。10年前北海道から飛び出してきたあの頃の気持ちを思い出してバチコリやっていきたいと思ってます、よろしくね」と、思いをつづりました。
「大きな決心をしたので」23日には「明日私個人からお知らせがあります。大きな決心をしたのでみんなにも私の言葉でお知らせさせてください、時間は12:00頃に」と予告していた佐藤さん。ファンからは、期待や不安の声が寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)