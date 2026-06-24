愛犬とのリラックスタイム。お腹を撫でているとーー思わぬ仕草を見せた瞬間が、SNSで話題になっています。注目を集めたのは、黒柴の「チョコプリン」ちゃん（5歳・女の子）です。



【動画】お腹を撫でられていると…ちょっとずつ足が上がって→パカーン！

ソファの裏側、床の上で寝そべってくつろぐチョコプリンちゃんの上から、にょきっと現れた人間の手。そのまま、下腹のあたりをなでなでし始めました。すると、チョコプリンちゃんは片方の後ろ足をピーンと上に上げて、お腹が丸見え状態に。足を上げたまま、気持ちよさそうに笑みを浮かべています。



しばらくして手がひょいっと離れると、チョコプリンちゃんはソファの上をチラッと見上げ、ゆっくりと足を下ろしました。



思いがけない「足パカーン！」ショットが公開されると、「開いた！！」「ほんとかわいいですね」など、ほっこりする声が寄せられています。



気持ちよくてつい… このあとの様子は？

飼い主の黒柴チョコプリンさん（@chocopurincess）によると、ソファの上からチョコプリンちゃんを撫でていたのは、飼い主さんのお父さんだったそう。



ソファに座っていたお父さんは、よいしょと背もたれの裏をのぞき込み、床にいるチョコプリンちゃんを確認。そっと手を伸ばしました。そのユニークな構図もあいまって、飼い主さんはすかさず、この微笑ましい瞬間を撮影しようとカメラを向けたといいます。



「撫でられてしばらくすると、チョコプリンが目をまん丸くして私のほうを見ながら足を上げたので、思わず笑ってしまいました。きっと気持ちよくて、つい足が上がってしまったのだと思います」



束の間の“なでなでタイム”を終えたチョコプリンちゃんは、このあとどのような様子だったのでしょうか。



「ふと我にかえって、急にスン……とした表情を浮かべながら私のほうを見て、“伏せ”の体勢に戻りました」



人間大好き！ 散歩中の人気者ぶりに注目

ふだんのチョコプリンちゃんは、とても人懐こい性格なのだそう。散歩中に出会う人たちとの交流も楽しみにしているようです。



「とくに子どもやおじいちゃん、おばあちゃんが大好き。見かけると、二足歩行になってぴょんぴょんと跳ねながら近づいていきます。とてもかわいらしいです」



SNSでは、散歩中に“アイドル活動”に勤しむチョコプリンちゃんの様子も紹介されています。子どもたちから「肉球見せて」とお願いされると快く応じ、尻尾を触らせてあげることも。人懐こいチョコプリンちゃんの姿は、今日もたくさんの人を笑顔にしているようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）