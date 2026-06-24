大雨が男の子の捜索にも影響を与えました。霧島市の温泉施設を訪れていた、男の子(5)が行方不明となって24日で4日目です。中断されていた捜索は、午後から再開されましたが、男の子の行方は、今もわかっていません。



21日から行方が分からなくなっているのは、熊本県八代市の田中嶺臣ちゃん(5)です。嶺臣ちゃんが行方不明となったのは、霧島市隼人町嘉例川にある「かれい川の湯」です。天降川を望みながら入る露天風呂が自慢の温泉施設です。





嶺臣ちゃんは、家族で家族湯に入浴していましたが、先に脱衣所に行った両親が少し目を離した隙に、姿が見えなくなりました。警察と消防は、嶺臣ちゃんが天降川に落ちた可能性もあるとみて、捜索を続けています。しかし、今日は――。（記者）「天降川の本流は、昨日より水位も増し、水も濁っている。また警察が捜索していた水路の部分は、土砂が覆いかぶさっている」雨で浸水したあとでしょうか、泥が流れ込み荒れていました。霧島市では、レベル4土砂災害危険警報が発表されたことなどもあり、午前中の捜索は見合わせとなりました。（記者）「午後1時過ぎです。捜索の中断が続く中、警察が天降川付近の状況を確認している」午後には、県警のレスキュー隊などが、天降川の近くの状況を確認、捜索の再開に向け、準備が進められました。そして、午後2時ごろ。（記者）「警察のレスキュー隊が、天降川の下流で草をかき分けながら捜索を始めた」川の水位が上がっている中、流れが穏やかな場所などを中心に捜索が再開されました。警察と消防は、温泉施設のある霧島市隼人町嘉例川地区から天降川が流れだす錦江湾まで、約10キロの範囲などを延べ330人以上を投入し捜索しています。24日も夕方5時まで捜索が続きましたが手がかりは見つかっていません。嶺臣ちゃんの身長は、約115センチ、前髪は眉にかかる程度、横側は耳にかかる程度の黒髪、体型はやせ型で衣服や靴は身に着けていません。霧島警察署は、情報の提供を呼び掛けています。0995‐47‐2110までお願いします。