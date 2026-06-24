通勤時間帯の大雨。戸惑った方も多いと思います。24日午前、薩摩地方で線状降水帯が発生し、薩摩川内市やいちき串木野市で1時間に100ミリを超える猛烈な雨が観測されました。鹿児島市で大規模な土砂崩れが発生、各地で浸水の被害も広がりました。



次々と流れ込む活発な雨雲――。鹿児島地方気象台は、午前8時48分、薩摩地方に線状降水帯発生の情報を発表しました。猛烈な雨が同じ場所で降り続き命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険度が急激に高まりました。





県の雨量計では、薩摩川内市で1時間に108ミリ、いちき串木野市でも103ミリの猛烈な雨が観測されました。あちらこちらで道路が冠水し、大動脈の国道3号でも車が水しぶきをあげながらゆっくり走っていました。鹿児島市内でも――。（岡本善久アナウンサー）「午前10時半になるところです。鹿児島市内、かなり雨脚が強まってきました。傘を叩く雨音が非常に大きくなっています。交差点内、冠水し始めています」各地で川の水位も上がりました。（カメラマン）「川内川です。川が増水して流木などが流れてきています」同じ場所で降り続ける線状降水帯。川内川水系の平佐川もわずか1時間で、あっという間に水かさが増し、氾濫危険水位を超えました。薩摩川内市永利町の住宅街では――。（カメラマン）「今、住宅に取り残された住民の方が、ボートによって救助されています」周辺の一帯が冠水して、家から出られなくなった住民たちが消防によって助け出されました。（付近の住民）「初めてなので、怖いし不安もある。まだ（家を）建てて3年も経っていないので、揃えた家具や家も被害がでないか心配」気象台は、薩摩地方の広い範囲にレベル4の土砂災害危険警報を発表。危険な場所から離れるよう警戒を呼び掛ける中、各地で土砂崩れが発生しました。鹿児島市内でも――。（記者）「鹿児島市武です。こちらでは、住宅に隣接する土砂が崩れてしまっています。かなり大きな土砂崩れで、ブロック塀や街灯などもなぎ倒されています。崩れた土砂で歩道の手すりが歪んでいる様子がうかがえます。土砂が道路の方へ侵入して今、警察官による誘導が行われています」警察によると正午過ぎ、鹿児島市武の県道沿いの、のり面が高さ約5メートル、幅約30メートルに渡って崩れたということです。近所の人によると崩れた時には大きな音がしたということです。（付近住民）「音は、1回ドンッと地響きみたいな感じでした。トラックでもぶつかったのかなと思った」土砂崩れの影響か近くの信号は点灯せず、警察官が車を誘導していました。この土砂崩れによるけが人はいませんでした。一方、こちらは薩摩川内市樋脇町塔之原。こちらも県道沿いで土砂が崩れ、道路が一時、全面通行止めとなりました。大雨の影響で交通にも乱れが出ました。九州新幹線の一部の区間が一時、運行を見合わせたほか、JR鹿児島本線は、線路に土砂が流れ込んだ影響で川内と市来の間は終日、運転を見合わせました。このほかの在来線も遅延や運休が発生し、改札口の前では足止めをされた人たちが多く見られました。（女子大生）「早く帰りたい気持ち。止まったからどうしていいか分からなくて、迷っている」（長崎から来た人）「宮崎の方まで行けなくなってる。非常に悲しい」南九州自動車道でも土砂崩れが発生し、薩摩川内水引と薩摩川内都の間は、全面通行止めとなりましたが、午後4時に下り線が解除されました。雨は、この先も降り続く見込みで引き続き、土砂災害に厳重に警戒が必要です。一方、台風7号は、26日から27日にかけ県内に接近する恐れがあります。