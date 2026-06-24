50歳・ムロツヨシ、若かりし頃の写真が話題「藤井風さんに似てる!?」「今も昔もイケメン」 インスタで“6月24日＝ムロツヨシの日”を報告
俳優のムロツヨシ（50）が24日、自身のインスタグラムを更新。「6月24日、ムロツヨシの日です」と紹介し、「ということでホームページ新しくなりました」と報告した。
【写真】「藤井風さんに似てる!?」「今も昔もイケメン」と話題！若かりし頃のムロツヨシ
6月24日は「ムロ（6）ツ（2）ヨシ（4）」の語呂合わせから、日本記念日協会によって制定された、れっきとした「ムロツヨシの日」。なお、自身が主演を務めた映画『神は見返りを求める』（2022年）の公開日でもある。
投稿では、新しくなったホームページについて「宜しければ覗いてください 覗かなくても大丈夫です 覗いても問題はないですが今日はムロツヨシの日です」とユーモアたっぷりに呼びかけ、若かりし頃の写真も添えた。
ファンからは「ムロツヨシの日 おめでとうございます」「ホームページはもちのろんみさせていただきました」「ずっとずっと応援させて下さい」との祝福の声が。
また、なつかしい写真については「ムロさんは今も昔もイケメンだぁ〜ね〜」「めっちゃかっこいい！」「藤井風さんに似てる!?」「ほんま藤井風君っぽい」「一瞬、藤井風さんだと」といった反響が寄せられている。
【写真】「藤井風さんに似てる!?」「今も昔もイケメン」と話題！若かりし頃のムロツヨシ
6月24日は「ムロ（6）ツ（2）ヨシ（4）」の語呂合わせから、日本記念日協会によって制定された、れっきとした「ムロツヨシの日」。なお、自身が主演を務めた映画『神は見返りを求める』（2022年）の公開日でもある。
ファンからは「ムロツヨシの日 おめでとうございます」「ホームページはもちのろんみさせていただきました」「ずっとずっと応援させて下さい」との祝福の声が。
また、なつかしい写真については「ムロさんは今も昔もイケメンだぁ〜ね〜」「めっちゃかっこいい！」「藤井風さんに似てる!?」「ほんま藤井風君っぽい」「一瞬、藤井風さんだと」といった反響が寄せられている。