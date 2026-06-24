キャンディーズ、貴重映像に反響「50年前とは思えない衣装」「今のアイドルのルーツ」
テレビ朝日系『EIGHT-JAM』が24日に放送され、キャンディーズがライブを行う貴重映像が放送された。約50年前の映像にSNSでは「50年前とは思えない」などの反響が寄せられた。
【貴重写真】キャンディーズ、デビュー曲「あなたに夢中」ジャケ写
今回のテーマは「豪華プロが選ぶ 音楽の教科書に載せたい昭和・平成・令和 女性アイドル50年史」。葉加瀬太郎・武部聡志・ヒャダインをはじめ、音楽のプロたちが“音楽の教科書に載せたい女性アイドルの名曲”を厳選。「女性アイドル50年の歴史」を、順を追って総ざらいしていく。
1975年には、グループアイドルの元祖といわれるキャンディーズが紹介された。「年下の男の子」「春一番」「暑中見舞い申し上げます」と、貴重な当時のライブ映像が放送された。
ゲストのKing & Prince・高橋海人（※高＝はしごだか）は「暑中見舞い申し上げます」に「タイトルイカついですよね（笑）」とツッコみを入れ、スタジオを笑いで包んでいた。
SNSでは、キャンディーズの映像に「伝説だよね」「キャンディーズの衣装、50年前とは思えないぐらい今着ててもかわいい」「今のフリフリメンカラ衣装の女の子アイドルはキャンディーズに回帰してるのかしら 逆に今時っぽく見える」「キャンディーズ見ると今のアイドルのルーツって感じする」「今だとグループアイドルが多いけど、そういうのも昔から原点があるね〜」などの反響が寄せられている。
【貴重写真】キャンディーズ、デビュー曲「あなたに夢中」ジャケ写
今回のテーマは「豪華プロが選ぶ 音楽の教科書に載せたい昭和・平成・令和 女性アイドル50年史」。葉加瀬太郎・武部聡志・ヒャダインをはじめ、音楽のプロたちが“音楽の教科書に載せたい女性アイドルの名曲”を厳選。「女性アイドル50年の歴史」を、順を追って総ざらいしていく。
ゲストのKing & Prince・高橋海人（※高＝はしごだか）は「暑中見舞い申し上げます」に「タイトルイカついですよね（笑）」とツッコみを入れ、スタジオを笑いで包んでいた。
SNSでは、キャンディーズの映像に「伝説だよね」「キャンディーズの衣装、50年前とは思えないぐらい今着ててもかわいい」「今のフリフリメンカラ衣装の女の子アイドルはキャンディーズに回帰してるのかしら 逆に今時っぽく見える」「キャンディーズ見ると今のアイドルのルーツって感じする」「今だとグループアイドルが多いけど、そういうのも昔から原点があるね〜」などの反響が寄せられている。