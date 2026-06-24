“地球上最悪の侵略的植物”ナガエツルノゲイトウが大量繁殖　田んぼや水路で被害　対策にクウシンサイで実証実験　佐賀市

佐賀市で水路を一面に覆う大量の水草。

かわいい白い花を咲かせていますが、実は特定外来生物に指定されている水草です。

「ナガエツルノゲイトウ」は、“地球上最悪の侵略的植物”と呼ばれていて、驚異的な繁殖力と生命力を持ちます。

葉や茎などの切れ端からでも大量に増殖。

31都府県で分布が確認され、田んぼや水路などで影響を与えています。

佐賀市の担当者は「農業用水路に揚水ポンプがあるが、ポンプから水をくみ上げられなくなる」と語ります。

米農家の人によりますと、田んぼの稲に長いつるが絡みつくことで、米などの生産量にも影響する恐れがあるといいます。

佐賀市内の生息面積は、2025年7月の時点で東京ドーム約3個分。

さらに拡大しています。

佐賀市は、対策のための実証実験を始めました。

それが“クウシンサイ”の名前でも知られる中華料理の食材「ヨウサイ」。

水路の上流で育て「栄養塩」と呼ばれる養分を先に吸わせることで、下流のナガエツルノゲイトウの繁殖を抑えられるのではないか。

有明海の、のりの養殖への影響を見極めながら実験は続けられる予定です。