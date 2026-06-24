◆第３０回さきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日、浦和競馬場・ダート１４００メートル・稍重）

上半期の古馬短距離王決定戦は１２頭（ＪＲＡ５頭、南関東５頭、他地区２頭）によって争われた。川田将雅騎手騎乗で、１番人気に推されたウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）は２着に敗れた。

２４年のＪＢＣクラシック、昨年の南部杯、前走のかしわ記念に続き４つめのＪｐｎ１制覇を狙ったが、初の浦和、初の１４００メートル戦で追い上げ届かず黒星を喫した。

横山和生騎手騎乗で２番人気のロードフォンス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロードカナロア）がＪｐｎ１初勝利。勝ち時計は１分２５秒３。３着には８番人気のイグザルト（矢野貴之騎手）が入った。

川田将雅騎手（ウィルソンテソーロ＝２着）「勝たせてあげたいところでしたけど、力は示してくれました」

矢野貴之騎手（イグザルト＝３着）「思った以上にゲートを出たが、うまく下げられた。最後まで脚を使ったことからも、広いコースが良さそう」

石川倭騎手（ティントレット＝４着）「ゲートで立ち遅れたのは、このコース形態では致命的だったが、（砂を）かぶっても最後まで脚を使えた。収穫は多かった」