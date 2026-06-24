タレントの藤本美貴が２４日、都内でユニバーサル・スタジオ・ジャパン「夏の子どもホンネ演説会＠東京」に登場した。

夏休みを楽しみにしている子どもたちが“普段はなかなか言えない夏のホンネ”を大人に向けて全力で叫ぶ、ＵＳＪのパーク外イベント。普段は言えない“ホンネ”を通じて、子どもたちの率直な思いや新たな一面に触れ、親子間の認識の違いなどに気づくきっかけを提供している。

３児の母でもある藤本は“親代表”として登場。ＵＳＪが大好きで「子どもが生まれる前から行ってますし、ジョーズで旦那さんと足から食べられてる写真を撮ったり（笑）」と夫の庄司智春とのエピソードを告白。「この間、子どもとそれを撮ろうって言ったら『ちょっとそれは恥ずかしすぎる」って断られました」と明かし、会場を笑わせた。

子どもからの本音告白では、「パパは早く寝てって言うのに、自分は夜遅くまでゲームしててずるい」という大人には耳が痛い指摘も。藤本は「子どもたちの本音がすごく刺さりました。今年の夏休みは子どもたちと一緒に思い出を刻みたいと思います」と笑顔で語っていた。