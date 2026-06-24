モデルの前田希美が、結婚式の写真を公開した。

２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「結婚式ではゲストの皆様から７６本のバラを受け取り、最後に夫から１本。⁡実はプロポーズの時にもらったのは３１本のバラ 全て合わせると１０８本に 全く知らなかったサプライズでした」と真っ赤なバラの花束を持った姿を載せた前田。

夫でサッカーＪ１浦和の渡邊凌磨と見つめ合い、笑顔を見せるラブラブな姿も披露している。

この投稿にフォロワーからは「ほんっとに可愛くてきゅんきゅんします」「お姫様みたい」「素敵すぎてめちゃくちゃ感動してる」「ひゃー！素敵なサプライズすぎる」「好きな人を見つめるお顔の可愛さったら」などのコメントが寄せられている。

前田は２００６年に雑誌「ピチレモン」の読者モデルオーディションに合格。２００７年４月からはテレビ東京系「おはスタ」でおはガールとして出演した。「Ｐｏｐｔｅｅｎ」でも専属モデルとして活躍。昨年４月９日に「この度、かねてよりお付き合いをさせていただいていた渡邊凌磨さんと結婚致しました」と報告した。