平野紫耀・YUTA・j-hope（ジェイホープ）ら「ルイ・ヴィトン」ファッションショー集結 パリで開催
【モデルプレス＝2026/06/24】6月24日（日本時間）にパリで開催された、メンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスによる、2027春夏メンズ・コレクションのファッションショーに、Number_i（ナンバーアイ）の平野紫耀、NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）のYUTA（ユウタ）、BTS（ビーティーエス）のj-hope（ジェイホープ）ら豪華ゲストが来場した。
【写真】人気K-POPアイドル「ルイ・ヴィトン」ファッションショーでの姿
会場には、日本からはメゾンのアンバサダーの平野と堀米雄斗や、大平修蔵、中島佑気ジョセフ、またj-hope、コン・ユ、ジャクソン・ワン、ベンベン、ジェレミー・アレン・ホワイト、ビクター・ウェンバンヤマ、レオン・マルシャンなど豪華ゲストが来場し、最新のコレクションを楽しんだ。（modelpress編集部）
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◆平野紫耀「ルイ・ヴィトン」ファッションショー来場
会場には、日本からはメゾンのアンバサダーの平野と堀米雄斗や、大平修蔵、中島佑気ジョセフ、またj-hope、コン・ユ、ジャクソン・ワン、ベンベン、ジェレミー・アレン・ホワイト、ビクター・ウェンバンヤマ、レオン・マルシャンなど豪華ゲストが来場し、最新のコレクションを楽しんだ。（modelpress編集部）
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