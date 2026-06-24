韓国“GPS付き足輪”でストーカーを24時間監視　専用アプリで位置情報をリアルタイム確認　「犯罪者の人権より被害者守るべき」との意見多数

気になる疑問やニュースの「ナゼ」を解き明かす「どうなの？」です。

日本でストーカー規制法が施行されてから25年以上経っているんですが、検挙件数を見ていくと年々増加していて、2025年には1546件で過去最多となっているんです。

そんな中、海外に目を向けてみますと、韓国ではストーカーへの厳罰化が進んでいて、24日から、ストーカー歴のある人の位置情報がリアルタイムで被害者に通知されるようになったんです。

そこで、24日のどうなの？は「ストーカーにGPS。韓国“足輪”で効果」について見ていきます。

現在、韓国で導入されている再犯防止のための措置。

そもそも韓国では2008年から、重大な犯罪や性犯罪を犯した人に対して再犯防止のためにGPS付きの足輪を装着するよう裁判所などが強制することができたわけなんですが、この対象に、2024年からストーカー加害者が適用されるように拡大されたんです。

では、GPS付きの足輪とは一体どういったものなのか、「イット！」が現地を取材しました。

実際に足輪を付けた記者によると、「着けていると違和感があり、ベルトの部分がかなり分厚くて、とてもこれを外すようなことはできないという感じ」だといいます。

足輪の大きさなどは公表されていませんが、重さは180グラム以下とされています。

判決で一定期間足輪の着用が命じられた人は、その期間を満たせば外すことができます。

また、捜査段階でも再犯の恐れが高いと見なされれば、最大9カ月の着用が義務付けられるんです。

着用者は24時間監視され、これによって、性犯罪者の犯罪率が20分の1になったといいます。

三宅正治キャスター：

24時間装着するんですね。結構目立つなという気がしますが、ただ、その数字を聞くとかなり効果は出ているんじゃないかという気もしますし、今、どのくらいの人が実際に着用を命じられているんですか？

安宅晃樹キャスター：

韓国国内で足輪の装着を命じられた人は、元来は重大な犯罪者や性犯罪者などもいて、全体でいうと5200人なんですが、そのうちストーカーの加害者は347人になるというんです。

榎並大二郎キャスター：

24時間の監視というのは、どういう態勢を敷いているんですか？

安宅晃樹キャスター：

その監視の部分は、国内に2カ所ある管制センターで行われています。

ストーカーによる被害をいかに防ぐのか、24時間監視の現場を取材しました。

大田（テジョン）管制センターでは、8人1組の4チームが交代しながら、365日24時間態勢で監視を行っています。

ストーカーが被害者の2km圏内に接近すると感知し、被害者と加害者の双方に警告を通知します。

また、同時に警察にも連絡が行き、加害者側が警告に従わない場合、直ちに現場へ出動。

被害者の安全を確保、また避難させるシステムとなっているんです。

ということで、これまでは被害者に対してストーカー、加害者側が近づいてきますと、2km圏内に入ると管制センターから「近づいていますよ」といった通知のみが来る、それと併せて警察にも連絡を入れるシステムだったんですが、24日からこの機能が強化されるんです。

どういったものになるかといいますと、被害者が専用のアプリを通じて、加害者との距離が2km圏内に入った時に限り、その加害者側の位置情報や移動速度などをスマートフォンでリアルタイムで確認できるように機能アップするというんです。

山崎夕貴キャスター：

ここまで機能や精度が進んでいることに驚きましたけど、ちなみに足輪を着けている人を監視するということ自体は問題ないんですか？

安宅晃樹キャスター：

加害者側の人権問題というところについて、韓国ではどのように考えられているんでしょうか。

ストーカー加害者への対応を強めていることについて、ソウル支局の濱田記者によりますと、韓国国内では一部、人権侵害との声も残っているものの、犯罪者の人権よりも被害者を守るべきとの意見が強いということなんです。

ただ一方で、ネット上ではこんな声もあるといいます。

例えば「バイトで足輪を着けた人と働くことになって、怖くて代えてほしいと言った」というような実体験があったり、「映画館で足輪を着けた人を見て驚いて逃げた」といった声がネットでは聞こえているというんです。

三宅正治キャスター：

そもそも日本と韓国の考え方が一緒かどうか分からないというところがありますが、今のコメントを聞いていると、足輪を着けたことによって社会復帰が難しくなるんじゃないかと。

安宅晃樹キャスター：

烙印を押されるような見え方もあるかと思いますが、実は、日本でもこの議論が起きているんです。

5月のことにはなりますが、自民党の調査会は、被害者を守っていくためには従来の措置のみでは不十分として、加害者に対してGPSの機器装着を求めるなどの提言を高市総理に手渡したんです。

これを受けて木原官房長官は、この提言について「憲法で保障されている国民の権利なども踏まえる必要がある」として検討に当たってのある種、課題を指摘したということなんです。

ということで、24日の「どうなの？」は「ストーカーにGPS、韓国では“足輪”で効果」について見てきましたが、韓国では24日からGPSの足輪によってストーカーの接近がリアルタイムでスマートフォンに通知されるなど、さらなる対応が進んでいます。

また、GPSを装着することについては、韓国国内においては着用者の人権問題というよりも、やはり被害者を守るべきといったような声が多いということが分かりました。

榎並大二郎キャスター：

足輪を外したあとどうなるのかというところも見ていく必要があると思うので、やっぱり加害者側の治療という側面のアプローチも必要になってくるんじゃないかと思うわけですが、日本でもストーカーによる事件は多く起きているわけです。二度と悲惨な事件を起こさせないためにも、今回の韓国のような先行事例を注意深く見ていく必要があります。