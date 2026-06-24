【フィットカットカーブ ツイッギー＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン】 価格：1,210円 【ノリノポッド＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン】 価格：528円 7月1日発売

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プラスは、サンスター文具と協業して、サンリオのキャラクターとのコラボ企画「＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」のシリーズとして、携帯はさみ「フィットカットカーブ ツイッギー＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」と、テープのり「ノリノポッド＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」の2製品を7月1日に発売する。

デザインは「ハローキティ」、「ハローキティ／日焼け」、「シナモロール」、「クロミ」の4柄。サンリオの人気キャラクターをあしらい、学習や部活動、イベント応援グッズの作成など、様々なシーンで使うことができる。

切り抜きに便利、サクサク切れるベルヌーイカーブ刃

「フィットカットカーブ ツイッギー＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」は、常に最適な刃の開き角度を保ち、カーブ形状の刃が対象物をしっかりとつかまえる携帯はさみ。刃渡りは42mmで、携帯はさみとしては長めの実用サイズ。独自設計の“スマートハンドル”搭載で、ロック/解除が片手でスムーズに行なえる。

サクサク切れるベルヌーイカーブ刃

形状は、ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まるスリムタイプ。ロックし忘れても、キャップがハンドルを押し込み、自動的にロックがかかるのでペンケースの中で刃が開く心配がない。

スリム形状で持ち運びに便利

ストラップホールがあるので、ストラップを付けて自分好みにカスタマイズできる。

ストラップホール付き

消しカスやほこりをしっかりガード

「ノリノポッド＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」は小学生でも握りやすい豆（ポッド）のような形状のテープのり。

ヘッドと連動して開閉する「シャッターキャップ」は防塵性にすぐれ、消しカスやほこりを防いでくれる。キャップをなくす心配もない。

ヘッドと連携して開閉する「シャッターキャップ」

片手で側面のノブを回すだけでキャップの開閉が可能。ノートを押さえながら、もう片方の手でさっと使えるので、学校の机や作業中の書類整理、親子工作でも便利に使える。内部のギアの回転が停止した際は、通常の約2倍の力でギアを回転させ、テープのたるみやからまりを未然に防ぐ。

片手でワンタッチ操作が可能

のりはプリント貼りやスクラップにも最適なキレの良いドットのり「しっかり貼れる」タイプを使用。テープの長さは約10m。

テープのたるみを防ぐ「パワーギア」

テープ容量は10m