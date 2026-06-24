人口減少による医療需要の低下などが課題となっている阿賀町の県立津川病院。将来的な病院のあり方を検討する初めての会合が23日、開かれました。



検討会には津川病院の院長や県医師会、県の職員などが出席し、病院の現状と課題などが共有されました。



＜県の担当者＞

「阿賀町の人口は新潟県全体よりも早いペースで減少しておりまして、今後もそれが継続をしていく見込みです」





阿賀町の津川病院は、患者の減少などで赤字が膨らんでいて、昨年度の医業本体の損失は6億6000万円にのぼっています。地域では過疎化が進んでいて2050年には4000人を割り込む見込みです。人口減少により入院患者や外来患者の数も減り続けるとされていて医療の担い手の確保も今後はさらに厳しくなると見込まれています。入院機能をどのように維持していくのか、将来的な人材をどう確保するのかなど意見が交わされました。【県医師会 堂前洋一郎 会長】「阿賀町の過疎の医療を将来的に継続的により良い医療を提供できるには どうしたらいいかということを 津川病院の在り方を考えて決めていかなければならない」【県病院局 菊池雅明 次長】「阿賀町の患者さんの動向などを踏まえて、どういった形であれば持続可能になるのか、関係者のみなさんとしっかり考えていきたい」検討会は今年度中に5回ほど開催する予定で、県は2027年度までに病院の在り方を整理したいということです。