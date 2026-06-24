元サッカー日本代表DFの田中マルクス闘莉王（45）は6月17日に自身のInstagramを更新し、元日本代表MFの小野伸二（46）、松井大輔（45）との3ショットを公開した。投稿では、フジテレビでフランス代表対セネガル代表戦の解説を小野、松井とともに務めたことを報告。「懐かしのアテネ五輪代表3ショット」とつづり、豪華な共演を振り返っている。

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公開された写真ではスタジオで、闘莉王が小野、松井と肩を寄せるように並んでいる。小野と松井は落ち着いたジャケットスタイル、闘莉王はスーツ姿で笑顔を見せ、かつて日本代表として戦った3人の再会らしい華やかな一枚となっている。投稿では、フランス代表FWエムバペのプレーについても触れ、「エムバペはヤバすぎた」と驚きを記している。

【画像】小野、松井と並ぶ闘莉王（画像は闘莉王TV公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「なんてステキすぎるトリオ解説」「W杯もいいですが、4年一度、闘莉王さんのスーツ姿がしょっちゅう見れるのが一番の幸せ」「松井さん小野さん大好き」といった声が寄せられている。