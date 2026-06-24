サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本は２５日（日本時間２６日）にスウェーデンと戦う。

日本が最後に勝ったのは１９３６年ベルリン五輪で、「ベルリンの奇跡」として今も語り継がれている。当時の日本代表が勝利を目指し、着実に準備を進めていた様子を記した手紙が昨年、東京都内で見つかった。（木口慎太郎）

「スウェーデンは攻撃に強いとの事。四点はどうしても取られるだらうから、こっちは五点の予算だ」

日本代表が初出場したベルリン五輪の期間中、日本に残る妻宛てに手紙を書いたのは、コーチを務めた工藤孝一さん（１９０９〜７１年）。１６か国によるトーナメント方式で、日本の初戦の相手がスウェーデンに決まると、工藤さんは得点を奪い合う展開を予想した。試合の約１０日前には、主力選手だった川本泰三さん（故人）らを呼び出し、奮起を促したと書かれていた。

「北欧の巨人」と称されたスウェーデンに前半２点のリードを許したが、後半に川本さんのゴールを含め３点を奪う猛攻で逆転勝ちした。優勝候補相手の大勝利は五輪史に刻まれた。

「大人と子供程違ふスウェーデンの苦戦、貴い一勝は最上。今後に資する経験を積んで帰れるから心残りはない」。３日後のイタリア戦は０―８で敗れたものの、戦いを終えた後の文面は達成感にあふれていた。

手紙は昨夏、東京都西東京市の自宅で息子の大幸さん（７５）が見つけ、スポーツ史を研究する富山大の関口雄飛講師（３０）に預けた。手紙は３５通ほどあり、関口講師は「工藤さんは選手の体重管理をしたり、スタッフ陣と毎晩、策を練ったりしていた。試合への過程が読み取れる希少な資料だ」と評する。

ベルリン五輪後も、工藤さんは長年にわたって母校の早大でサッカー部の監督を務めた。教え子にはＪリーグ初代チェアマンの川淵三郎さんや、日本代表男子の歴代最多得点記録を持つ釜本邦茂さん（昨年８月に死去）ら名選手がずらり。大幸さんは「サッカーのことしか考えておらず、厳しい指導で有名だった」と振り返る。

日本―スウェーデンの国際Ａマッチの戦績は１勝３分け１敗で、日本が唯一、勝利したのがベルリン五輪だ。Ｗ杯１次リーグの突破がかかるスウェーデン戦に向け、大幸さんは「９０年前と異なり、今は日本の方が実力は上だと思う。選手には本来の力を発揮してほしい」と期待する。