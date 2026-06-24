2026年5月には、「大阪城ホール Hump Back pre. “打上誕生日”」を開催。パンクロックを軸にしながらも、温かさと切なさを併せ持つサウンドで、現在の邦楽ロックシーンを代表するバンドの一組として存在感を放っている。

Hump Backが本日6月24日、公式TikTokアカウントを開設した。その1投稿目として2026年5月の大阪城ホール公演＜大阪城ホール Hump Back pre. “打上誕生日”＞より代表曲「拝啓、少年よ」のライブ映像が公開となった。

今後TikTokアカウントでは、Hump Backのミュージックビデオやライブ映像などが投稿される予定だ。

@humpback_official Hump Back「拝啓、少年よ」@ 『大阪城ホール Hump Back pre. “打上誕生日”』より #HumpBack #拝啓少年よ ♬ 拝啓、少年よ - Hump Back

■＜Hump Back pre. “HELLO ANEW TOUR” 2026-2027＞

11月01日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside

11月03日(祝火) 愛知・Zepp Nagoya

11月07日(土) 北海道・Zepp Sapporo

11月14日(土) 福岡・Zepp Fukuoka

11月21日(土) 宮城・仙台GIGS

11月23日(祝月) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)

▼2027年

01月23日(土) 韓国・KOREA

※全公演ワンマン

※韓国公演の詳細は後日発表

●チケット

・1Fスタンディング：\6,000(一般) / \5,500(FC)

・1Fスタンディング(U-22)：\4,500(一般) / \4,000(FC)

・2F指定席：\6,000(一般) / \5,500(FC)

・2F指定席(親子席 ※着席指定)：\6,000(一般) / \5,500(FC)