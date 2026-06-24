Hump Back、公式TikTokアカウント開設＋大阪城ホール公演より「拝啓、少年よ」ライブ映像公開
2026年5月には、「大阪城ホール Hump Back pre. “打上誕生日”」を開催。パンクロックを軸にしながらも、温かさと切なさを併せ持つサウンドで、現在の邦楽ロックシーンを代表するバンドの一組として存在感を放っている。
Hump Backが本日6月24日、公式TikTokアカウントを開設した。その1投稿目として2026年5月の大阪城ホール公演＜大阪城ホール Hump Back pre. “打上誕生日”＞より代表曲「拝啓、少年よ」のライブ映像が公開となった。
今後TikTokアカウントでは、Hump Backのミュージックビデオやライブ映像などが投稿される予定だ。
■＜Hump Back pre. “HELLO ANEW TOUR” 2026-2027＞
11月01日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside
11月03日(祝火) 愛知・Zepp Nagoya
11月07日(土) 北海道・Zepp Sapporo
11月14日(土) 福岡・Zepp Fukuoka
11月21日(土) 宮城・仙台GIGS
11月23日(祝月) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)
▼2027年
01月23日(土) 韓国・KOREA
※全公演ワンマン
※韓国公演の詳細は後日発表
●チケット
・1Fスタンディング：\6,000(一般) / \5,500(FC)
・1Fスタンディング(U-22)：\4,500(一般) / \4,000(FC)
・2F指定席：\6,000(一般) / \5,500(FC)
・2F指定席(親子席 ※着席指定)：\6,000(一般) / \5,500(FC)
関連リンク
◆Hump Back オフィシャルTikTok
◆Hump Back オフィシャルサイト
◆Hump Back オフィシャルX
◆Hump Back オフィシャルYouTubeチャンネル