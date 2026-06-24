Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が2026年7月8日(水)に映像作品『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』（以下、『FJORD』）と『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』（以下、『THE ORIGIN』）を同時リリースする。そのライブフィルム『FJORD』から、「ビターバカンス」のライブ映像が先行公開された。

「ビターバカンス」は、本公演の序盤となる2曲目に披露された楽曲。演奏時には多数のウォーターキャノンが客席へと放たれ、会場に涼しさをもたらすとともに、その熱気をさらに高めることとなった。

ライブフィルム『FJORD』とドキュメンタリー映画『THE ORIGIN』は、昨年11月28日（金）に同時公開され、2作品合計で総動員数85万人、累計興行収入20億円を突破した大ヒット作品。映像商品としては、それぞれの通常盤Blu-rayおよびDVD（2枚組）のほか、初回限定盤として『MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”』もリリースされる。

COMPLETE FILM BOXは、『FJORD』『THE ORIGIN』2作品を同梱したLPサイズの豪華大型BOX仕様。LPサイズ スクエアフォトブック（40P）に加え、「FJORD」をモチーフにしたぬいぐるみポーチ（ショルダー付き）、アクリルスタンド（3種セット）、デコレーションシール、ステージマップ レジャーシート、さらに『THE ORIGIN』の印象的なシーンをモチーフにしたジェラートカップ＆スプーンなど、作品の世界観を拡張するアイテムが多数付属する。

『FJORD』には、デビュー10周年を迎えた2025年7月26日（土）・27日（日）に神奈川・山下ふ頭特設会場にて開催され、2日間で約10万人を動員したアニバーサリーライブを完全収録。2日目公演はWOWOWでの生中継に加え、15の配信プラットフォームでの生配信、全国325館での映画館ライブビューイング、“みるハコ”でのカラオケビューイングも実施され、会場・配信を合わせて2日間で総勢35万人以上を熱狂させた。また本作には、その日に至る約240日間に密着した約60分のドキュメンタリー映像も収録される。

一方、『THE ORIGIN』は、ミセス初のドキュメンタリー映画。主題歌「Variety」の制作から、「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」で初披露されるまでの約300日間に密着し、日本の音楽シーンを牽引する彼らの素顔や創作の裏側を映し出した作品となっている。さらに、映画本編には収録されなかった約45分におよぶ完全未公開映像も追加収録される。

▲初回限定盤『MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”』

▲通常盤『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』

▲通常盤『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』

■Blu-ray / DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』／『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』

2026年7月8日(水)2タイトル同時発売

▶『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/fjord/

予約リンク：https://lnk.to/MGA-fjord

▶『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/origin/

予約リンク：https://lnk.to/MGA-origin ❶【初回限定盤(2Blu-ray + GOODS)】

MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”

UPXH-29079 \25,300(税込) \23,000(税別)

❷【初回限定盤(4DVD + GOODS)】

MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”

UPBH-29110 \25,300(税込) \23,000(税別)

▼❶❷共通仕様

※LPサイズ スクエアフォトブック(40P)

※GOODS

・ぬいぐるみポーチ (ショルダー付) Inspired by “FJORD”

・アクリルスタンド (3種セット) feat. “FJORD”

・デコレーションシール Inspired by “FJORD”

・ステージマップ レジャーシート Inspired by “FJORD”

・ジェラートカップ ＆ スプーン Inspired by “THE ORIGIN”

※❶❷を確実に入手したい場合には4月12日(日)までの予約をお勧めいたします。 ❸【通常盤(Blu-ray)】

MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN

UPXH-20155 \6,600(税込) \6,000(税別)

❹【通常盤(2DVD)】

MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN

UPBH-20349/50 \6,600(税込) \6,000(税別)

❺【通常盤(Blu-ray)】

MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜

UPXH-20156 \6,600(税込) \6,000(税別)

❻【通常盤(2DVD)】

MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜

UPBH-20351/2 \6,600(税込) \6,000(税別) ▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN 収録内容

2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEは、同年７月26日(土)・27日(日)に史上最大規模のライブ＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞を開催。2日間で約10万人の観客を会場に動員し、2日目はWOWOWでの生中継のほか、計15の配信プラットフォームでの生配信、全国325館での映画館ライブビューイング、“みるハコ”でのカラオケビューイングも実施し、会場、そして配信とライブビューイングも含め2日間でトータル約35万人以上を熱狂させた。その “伝説”となった圧巻のステージパフォーマンスを完全収録したライブフィルム。さらにその日に至る約240日間に密着した、約60分のドキュメンタリー映像も収録。

01.コロンブス

02.ビターバカンス

03.フロリジナル

04.ANTENNA

05.クスシキ

06.アンゼンパイ

07.WaLL FloWeR

08.道徳と皿

09.Magic

10.Feeling

11.Variety

12.No.7

13.青と夏

14.どこかで日は昇る

15.Loneliness

16.breakfast

17.天国

18.ニュー・マイ・ノーマル

19.ダンスホール

20.ケセラセラ

21.ライラック

encore

en1.我逢人(がほうじん)

en2.StaRt

◯特典映像

Documentary - Episode 9 “MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN” ▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜 収録内容

Mrs. GREEN APPLE初のドキュメンタリー映画。主題歌「Variety」を書き下ろし、2025年７月26日(土)・27日(日)に開催した史上最大規模のライブ＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞で初めて観客に届けるまでの300日間に密着、日本の音楽シーンを牽引する彼らがこれまで見せることのなかった素顔や裏側を存分に知ることができるもの。映画本編内には収めることができなかった、本邦初公開、計45分の完全未公開映像も収録。 ●チェーン別オリジナル特典

【初回限定盤】2Blu-ray + GOODS / 4DVD + GOODS

MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”

・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー2種セット

・タワーレコード：クリアポーチ2種セット

・HMV：エコバッグ2種セット

・TSUTAYA：A4クリアファイル2種セット

・Amazon：ICカードステッカー2種セット

・楽天ブックス：スマホショルダー2種セット

・セブンネットショッピング：サコッシュ2種セット

・その他一般店：ポストカード2種セット

【通常盤】Blu-ray / 2DVD

MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN

・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(FJORD ver.)

・タワーレコード：クリアポーチ(FJORD ver.)

・HMV：エコバッグ(FJORD ver.)

・TSUTAYA：A4クリアファイル(FJORD ver.)

・Amazon：ICカードステッカー(FJORD ver.)

・楽天ブックス：スマホショルダー(FJORD ver.)

・セブンネットショッピング：サコッシュ(FJORD ver.)

・その他一般店：ポストカード(FJORD ver.)

【通常盤】Blu-ray / 2DVD

MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜

・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(THE ORIGIN ver.)

・タワーレコード：クリアポーチ(THE ORIGIN ver.)

・HMV：エコバッグ(THE ORIGIN ver.)

・TSUTAYA：A4クリアファイル(THE ORIGIN ver.)

・Amazon：ICカードステッカー(THE ORIGIN ver.)

・楽天ブックス：スマホショルダー(THE ORIGIN ver.)

・セブンネットショッピング：サコッシュ(THE ORIGIN ver.)

・その他一般店：ポストカード(THE ORIGIN ver.)

■6thオリジナルフルアルバム『タイトル未定』

2026年9月30日(水)リリース

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/6thalbum/ 【初回生産限定BOX (CD + Blu-ray + GOODS)】

UPCH-29510 26,000円(税抜) / 28,600円(税込)

【初回生産限定BOX (CD + DVD + GOODS)】

UPCH-29511 26,000円(税抜) / 28,600円(税込)

▼初回生産限定BOX GOODS詳細

・BIG FACE アクリルパネル (3種セット)

・アイコニック パブミラー

・MGAチャーミングラビット

※初回生産限定BOXを確実に入手したい方は2026年6月23日(火)までのご予約をお勧めいたします。 【初回限定盤 (CD + Blu-ray)】

UPCH-29512 4,000円(税抜) / 4,400円(税込)

【初回限定盤 (CD+DVD)】

UPCH-29513 4,000円(税抜) / 4,400円(税込) 【通常盤 (CD)】

UPCH-20726 3,000円(税抜) / 3,300円(税込) ▼CD収録内容

「Carrying Happiness」

「夏の影」

「GOOD DAY」

「lulu.」「風と町」

「Variety」

他収録予定 ▼初回生産限定BOX / 初回限定盤 特典映像収録内容

『Documentary - Episode 10』 ●予約購入特典：GREEN CODE

下記対象店舗で期間中にMrs. GREEN APPLE 6thオリジナルフルアルバムを予約購入者に、予約購入特典の“GREEN CODE”を差し上げます。“GREEN CODE”を使用する応募可能な特典内容の第一弾は、下部の“Ringo Jam限定特典”をご確認ください。それ以外の特典については、今後随時ご案内いたします。

※詳細は順次発表いたしますので、すべて発表されるまで、“GREEN CODE”は大切に保管してください。

※対象商品１点を前金にてご予約につき、“GREEN CODE”を1つ差し上げます。

※“GREEN CODE”の付与方法は対象店によって異なります。

・店舗：ご予約時に“GREEN CODE”を記載した用紙を差し上げます。

・オンラインショップ：“GREEN CODE”の付与方法は、各ショップによって異なります。

※配布終了時期および詳細は後日ご案内いたします。“GREEN CODE”は大切に保管してください。

※“GREEN CODE”の再発行はいかなる場合もいたしかねます。

※当予約分も各チェーン別オリジナル特典の対象となります。

◯配布対象店舗／予約期間

“GREEN CODE”配布対象 予約期間：2026年6月19日(金) 各対象店舗の開店時より

※2026年6月16日(火)正午12:00〜2026年6月18日(木)の期間で対象店舗にてご予約いただいても“GREEN CODE”の配布はございませんのでご注意ください。

※予約終了日は各ショップによって異なります。詳しくは後日発表させていただきます。

※店舗毎に配布数に限りがございますので、お早めにご予約ください。

▼対象店舗

・HMV

・TOWER RECORDS ※一部店舗は対象外となります。

・TSUTAYA RECORDS ※一部店舗は対象外となります。

▼対象オンラインショップ

「GREEN CODE」配布対象 予約期間：2026年6月16日(火)正午12:00〜

※対象オンラインショップでご予約いただいた“GREEN CODE”の配布開始日は特典内容が決定次第のご案内となります。

※“GREEN CODE”の配布開始日は特典内容が決定次第のご案内となります。

※“GREEN CODE”の対象外の商品もございますので、“GREEN CODE”対象商品であることをご確認のうえご予約ください。

※予約終了日は各オンラインショップによって異なります。詳しくは後日発表させていただきます。

・MGA OFFICIAL STORE

・UNIVERSAL MUSIC STORE

・Amazon.co.jp

・HMV&BOOKS online

・@Loppi(LAWSON店内Loppi端末)

・TOWER RECORDS ONLINE

・楽天ブックス ●Ringo Jam限定特典

“GREEN CODE”第一弾特典 ※OFFICIAL FAN CLUB “Ringo Jam”会員限定

＜Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”＞チケット先行応募特典付きCD予約販売

購入リンク：https://lnk.to/MGA_6th_Album_fc

※本URLは2026年6月16日(火)12:00〜公開。

※チケット先行応募の対象は下記「Ringo Jam限定特典付CD販売URL」経由にてFC会員認証の上、ご購入いただいたCDのみとなります。それ以外での販売店、オンラインショップでのご購入は対象外となります。

※商品1点をご予約につき、“GREEN CODE”を1つ差し上げます。

※“GREEN CODE”1つで1枚まで応募可能となります。

※申込者・同行者とも“GREEN CODE”を持っていること、FC会員であることが条件となります。

※“GREEN CODE”を使って、本チケット先行応募受付以外にも予定している特典(上記＜PRE-ORDER BONUS -予約購入特典- GREEN CODE＞と同内容)にご応募が可能です。無くさないよう大切に保管してください。

【OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」会員限定チケット先行応募特典付きCD予約販売期間】

◯第1回：2026年6月16日(火)12:00〜2026年6月17日(水)23:59

⇒「チケット先行応募シリアル兼 GREEN CODE」通知日時：6月19日(金)16:00以降順次

◯第2回：2026年6月18日(木)00:00〜2026年6月23日(火)23:59

⇒「チケット先行応募シリアル兼 GREEN CODE」通知日時：6月24日(水)18:00以降順次

◯第3回：2026年6月24日(水)00:00〜2026年6月27日(土)23:59

⇒「チケット先行応募シリアル兼 GREEN CODE」通知日時：6月28日(日)18:00以降順次

▼チケット応募期間

【OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」年会員＋CD予約購入者限定 最速先⾏】(＊年会員対象)

2026年6月19日(金)16:00〜7月1日(水)5:00 ●チェーン別オリジナル特典

下記ショップにてご購入いただいたお客様に、各チェーン別オリジナル特典を差し上げます。各チェーンの特典詳細は追って発表いたします。

対象商品：6th オリジナルフルアルバム 初回生産限定BOX / 初回限定盤 / 通常盤

・Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE / UNIVERSAL MUSIC STORE

・タワーレコード

・HMV

・@Loppi

・TSUTAYA

・Amazon

・楽天ブックス

・セブンネットショッピング

・その他一般店

※Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE およびUNIVERSAL MUSIC STOREの特典は共通となります。

購入サイト：https://lnk.to/MGA_6th_Album_ec

※本URLは2026年6月16日(火)12:00〜公開

■＜Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”＞

09月30日(水) 香川・あなぶきアリーナ香川(香川県立アリーナ)

10月01日(木) 香川・あなぶきアリーナ香川(香川県立アリーナ)

10月06日(火) 広島・広島グリーンアリーナ

10月07日(水) 広島・広島グリーンアリーナ

10月14日(水) 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

10月15日(木) 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

10月23日(金) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

10月24日(土) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

10月28日(水) 東京・国立代々木競技場 第一体育館

10月29日(木) 東京・国立代々木競技場 第一体育館

11月04日(水) 佐賀・SAGAアリーナ

11月05日(木) 佐賀・SAGAアリーナ

11月13日(金) 福井・サンドーム福井

11月14日(土) 福井・サンドーム福井

11月18日(水) 長野・長野市若里多目的スポーツアリーナ(ビッグハット)

11月19日(木) 長野・長野市若里多目的スポーツアリーナ(ビッグハット)

11月28日(土) 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

11月29日(日) 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

12月02日(水) 兵庫・GLION ARENA KOBE

12月03日(木) 兵庫・GLION ARENA KOBE

12月09日(水) 福岡・マリンメッセ福岡A館

12月10日(木) 福岡・マリンメッセ福岡A館

12月15日(火) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

12月16日(水) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

12月19日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM

12月20日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM

12月27日(日) 愛知・Aichi Sky Expo

12月28日(月) 愛知・Aichi Sky Expo

特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/ringojamtour_shadows

■番組『Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』2026』

放送日時：今夏放送・配信予定 ※詳細後日発表

※放送・配信終了後〜1週間のアーカイブ配信あり

▼出演：DAY-1

Mrs. GREEN APPLE / AI / asmi / 超ときめき♡宣伝部 / ORANGE RANGE / s**t kingz / TOMORROW X TOGETHER

▼出演：DAY-2

Mrs. GREEN APPLE / FRUITS ZIPPER / 上白石萌音 / マキシマム ザ ホルモン (※ライブ演奏シーンの放送・配信なし) / ネクライトーキー / サカグチアミ / TWS

収録日：2026年6月10日および11日

収録場所：神奈川・Ｋアリーナ横浜

▶WOWOW番組サイト：https://www.wowow.co.jp/music/mrsgreenapple/ ▼TVer配信決定

https://tver.jp/series/sr8sdx0tge?utm_campaign=official_other_variety2026&utm_medium=referral&utm_source=t.co

https://www.wowow.co.jp/music/mrsgreenapple/ DAY-1 DAY-2

■＜Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』＞

2027年も開催決定

※詳細後日発表

◾️＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞

4月18日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)

open16:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

4月19日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)

open16:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999



5月4日(月/祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居 ※FC限定公演

open16:00 / start18:00

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

5月5日(火/祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居 ※FC限定公演

open16:00 / start18:00

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888



7月4日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場) ※FC限定公演

open16:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

7月5日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場) ※FC限定公演

open16:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999 ▼チケット

・フロントエリア：20,000円(税込)

※アリーナ前方のエリアとなります。

※フロントエリアのお座席のみ「顔写真登録“あり”のチケット」での入場となり、入場される皆さま(申込者、同行者の方ともに)は事前の顔写真登録が必要になります。

・アリーナエリア：17,000円(税込)

・スタンドエリア：17,000円(税込)

・パノラマエリア：15,000円(税込)

※スタンドエリア上部の会場全体が見渡せるエリアとなります。

・着席指定エリア：17,000円(税込)

※着席指定は小さなお子さまや、コンサートを座ってご覧になりたい方の為のお席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。※４歳以上のお子様よりチケット必要／３歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点)。

※チケット料金はお一人様の価格となります。

※営利目的の転売禁止

◯枚数制限

・フロントエリア／アリーナエリア／スタンドエリア／パノラマエリア：お一人(1会員)様2枚まで

・着席指定エリア：お一人(1会員)様4枚まで

特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/zenjinmito_2026

【Mrs. GREEN APPLE 2026 - 2029 LIVE PLAN】

▶2026年秋、FCツアー＜Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”＞を開催。全国13箇所を巡る計28公演のアリーナツアーに(詳細は後日オフィシャルサイトにて発表)。

▶2027年、＜Mrs. GREEN APPLE on Harmony 2＞を開催。前回の＜Harmony＞よりも公演数を大幅に増やす想定。

▶2027年、衣装展『COSTUME EXHIBITION』を開催。

▶2028年、＜BABEL no TOH＞に続くストーリーラインの最新作＜ELYSIUM＞を開催。

▶2029年、ツアー＜The White Lounge 2＞(※仮称)を開催。

▶コンサートグッズ『MGA Official Light Stick』を大幅アップデートし、音楽ライブという概念を拡張(様々なライブのスタイルをそれぞれの楽しみ方で参加できるように、手に持つタイプに限らず、首から下げたり、腕に巻いたり、指輪のようにしたりといった多様なアイテムに進化させる予定)。