ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は日々、熱戦が繰り広げられている。22日（日本時間23日）のグループリーグ第2節では、アルゼンチンのリオネル・メッシ、フランスのキリアン・エムバペ、ノルウェーのアーリング・ハーランドと世界的スターFWの3人がそれぞれ2ゴールをマークする大暴れを見せた。FIFA公式フランス版SNSは突如スター3人を“日本風画像”に仕立てた1枚を公開。海外ファンの間で話題になっている。

領域展開しているようだった。

画像はメッシ、エムバペ、ハーランドの3選手の顔写真を分割して並べたもの。人気アニメ「呪術廻戦」をオマージュしたもののようで、3者の様々な表情が浮かんでいた。

FIFA公式Xのフランス版が「3人の領域展開」と記し、実際の画像を公開。海外ファンが『呪術廻戦』のモチーフだと気づくと様々な反響が寄せられた。

「『呪術廻戦』の文化的影響は、一括りにして本格的に研究されるべきだ」

「いやマジで、今年のどのスポーツアニメよりもこれの方が盛り上がってる」

「公式アカウントがやってるのマジかよ」

「メッシとハーランドは真剣な顔してるのに、エムバペだけ笑っている」

「FIFAでさえ、ロナウドはトップ3じゃないと思ってる」

「ビッグ3」

「アニメを見ないサッカーファンには、この手のツイートって完全に意味不明だろうな」

メッシ、エムバペ、ハーランドは第1節でもそろってゴール。得点ランキングでは5得点のメッシが1位で、2位に4得点のエムバペとハーランドが並んでいる。



（THE ANSWER編集部）