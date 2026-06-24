ソン・フンミンの願いも「届いていない」

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）はグループリーグが進行中だ。韓国代表はチェコとの初戦に2-1で逆転勝ちを収めたものの、メキシコとの第2戦は0-1と沈黙。その中で、選手たちのSNSにはファンからの罵詈雑言が相次いでいるのだという。

韓国紙「スポーツ朝鮮」が「ソン・フンミンの国民へのお願いも虚しく『十字靭帯断裂を祈る』衝撃の誹謗中傷テロ……ソル・ヨンウは大罪人でもないのに」という記事で伝えている。

記事は「大韓民国を代表してワールドカップに出場している選手たちに対する誹謗中傷テロが、想像を絶している」とこの現象を伝えた。大会前に、主将のソン・フンミンが「ファンの方々がいつもそうしてくださるように、後ろから僕たちを応援していただければ、僕が先頭に立って選手たちを引っ張り、何も恐れることなくワールドカップを戦い抜けると思う」と話したのを踏まえ、「ソン・フンミンのお願いは、一部の人々には届いていないようだ」と批判した。

「一部の非常識なファンは、選手を非難することに躍起になっている」として、メキシコに敗れた後に代表DFのソル・ヨンウのSNSには「お前のおかげで負けた。ありがとな」「目を覚ませ、いい歳なんだから空気を読め。言うべきことは真摯に聞きやがれ」「代表を自主辞退しろ」「十字靭帯断裂を祈る」といった「誹謗中傷コメントがあふれかえっている」のだという。

「このようなコメントは選手のパフォーマンス向上に一切寄与しない」「正当な批判であれば選手としても受け入れられるだろうが、一線を遥かに超えた非難ばかりが目立つ」という現状があるうえに、これは特定の選手だけに起きている事象ではないともした。

メキシコ戦で先制ゴールを許した際、味方DFと衝突してしまったGKキム・スンギュの場合については、「本人だけに留まらない。選手のミスとは何の関係もない家族にまで飛び火しているのだ」と報じた。妻でモデルのキム・ジンギョンさんのSNSにまで非難が殺到し、「コメント欄を閉鎖するという選択で自らを守った」という事態が起きているという。



（THE ANSWER編集部）