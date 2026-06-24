仙台貨物が、約2年半振りとなるニューシングル「いっち! いっち!!」のアートワーク、収録詳細情報、そして新たなアーティスト写真を一挙に公開した。

8月5日にリリースするシングル「いっち! いっち!!」は、Type-AとType-Bの2形態でのリリースとなる。2形態共通で「いっち! いっち!!」、「あつはなつい」の2曲が収録され、Type-Aには「いっち! いっち!!」のMVとMV撮影のメイキングムービーが入ったMカードが封入、Type-Bには、もう1曲「じょんたな」が収録される。

また、新しいアーティスト写真は、イガグリ千葉（Vo）が農作業用の腕カバーに長靴を身につけた新たな装いになっている。

さらに、シングルリリースを記念して、仙台貨物のインスタグラムが開設された。8月11日の名古屋E.L.L公演を皮切りに開催される全国ツアー＜仙台貨物トゥアー2026 一致団結＞やリリースイベントの情報なども、今後はインスタでも情報発信される予定だ。

■ニューシングル「いっち! いっち!!」

2026年8月5日（水）リリース

Type-A (CD＋M-CARD)：CRCP-10503 ￥4,000（税込） Type-B (CD)：CRCP-10504 ￥2,000（税込） 【Type-A】

CD

1.いっち! いっち!!

2.あつはなつい

＋M-CARD（「いっち! いっち!!」MV＋MVメイキング映像、『仙台貨物トゥアー2026 一致団結』ツアーファイナル公演から本シングル3曲を収録予定）

【Type-B】

CD

1.いっち! いっち!!

2.あつはなつい

3.じょんたな

◾️ニューシングル「いっち! いっち!!」リリースイベント

8月10日(月)@名古屋 18時

8月15日(土)@大阪 17時

8月22日(土)@東京 14時

8月23日(日)@東京 14時

8月26日(水)@仙台 12時

9月06日(日)@東京 14時

＊全日程、開始時間は予定

＊詳細は確定次第、発表

◾️＜全国ツアー『仙台貨物トゥアー2026 一致団結』＞

8月11日(火/祝) 愛知・名古屋Electric Lady Land

8月16日(日) 大阪・BananaHall

8月25日(火) 宮城・仙台Rensa

8月28日(金) 神奈川・川崎CLUB CITTA’

8月29日(土) 東京・Spotify O-EAST チケット料金

前売 前方指定席￥10,000（消費税込み／ドリンク代別）

前売 後方スタンティング￥8,500（消費税込み／ドリンク代別）

当日 前方指定席￥11,000（消費税込み／ドリンク代別）

当日 後方スタンディング￥9,500（消費税込み／ドリンク代別） ※全公演学割チケット有り（全席種）

前売 学割チケット(小学生以下) ￥1,000（消費税込み／ドリンク代別）

当日 学割チケット(小学生以下) ￥1,100（消費税込み／ドリンク代別）

詳細→ https://www.sendaikamotsu.net/