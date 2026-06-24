仙台貨物、約2年半ぶりシングル「いっち! いっち!!」アートワーク＆詳細情報一挙発表
仙台貨物が、約2年半振りとなるニューシングル「いっち! いっち!!」のアートワーク、収録詳細情報、そして新たなアーティスト写真を一挙に公開した。
8月5日にリリースするシングル「いっち! いっち!!」は、Type-AとType-Bの2形態でのリリースとなる。2形態共通で「いっち! いっち!!」、「あつはなつい」の2曲が収録され、Type-Aには「いっち! いっち!!」のMVとMV撮影のメイキングムービーが入ったMカードが封入、Type-Bには、もう1曲「じょんたな」が収録される。
また、新しいアーティスト写真は、イガグリ千葉（Vo）が農作業用の腕カバーに長靴を身につけた新たな装いになっている。
さらに、シングルリリースを記念して、仙台貨物のインスタグラムが開設された。8月11日の名古屋E.L.L公演を皮切りに開催される全国ツアー＜仙台貨物トゥアー2026 一致団結＞やリリースイベントの情報なども、今後はインスタでも情報発信される予定だ。
■ニューシングル「いっち! いっち!!」
2026年8月5日（水）リリース
Type-A (CD＋M-CARD)：CRCP-10503 ￥4,000（税込）
Type-B (CD)：CRCP-10504 ￥2,000（税込）
【Type-A】
CD
1.いっち! いっち!!
2.あつはなつい
＋M-CARD（「いっち! いっち!!」MV＋MVメイキング映像、『仙台貨物トゥアー2026 一致団結』ツアーファイナル公演から本シングル3曲を収録予定）
【Type-B】
CD
1.いっち! いっち!!
2.あつはなつい
3.じょんたな
◾️ニューシングル「いっち! いっち!!」リリースイベント
8月10日(月)@名古屋 18時
8月15日(土)@大阪 17時
8月22日(土)@東京 14時
8月23日(日)@東京 14時
8月26日(水)@仙台 12時
9月06日(日)@東京 14時
＊全日程、開始時間は予定
＊詳細は確定次第、発表
◾️＜全国ツアー『仙台貨物トゥアー2026 一致団結』＞
8月11日(火/祝) 愛知・名古屋Electric Lady Land
8月16日(日) 大阪・BananaHall
8月25日(火) 宮城・仙台Rensa
8月28日(金) 神奈川・川崎CLUB CITTA’
8月29日(土) 東京・Spotify O-EAST
チケット料金
前売 前方指定席￥10,000（消費税込み／ドリンク代別）
前売 後方スタンティング￥8,500（消費税込み／ドリンク代別）
当日 前方指定席￥11,000（消費税込み／ドリンク代別）
当日 後方スタンディング￥9,500（消費税込み／ドリンク代別）
※全公演学割チケット有り（全席種）
前売 学割チケット(小学生以下) ￥1,000（消費税込み／ドリンク代別）
当日 学割チケット(小学生以下) ￥1,100（消費税込み／ドリンク代別）
詳細→ https://www.sendaikamotsu.net/
関連リンク
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