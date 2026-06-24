ハロー！プロジェクトのアンジュルムが6月23日、東京・日本武道館で単独公演＜「ANGERME 2026 Spring final 陰と陽 DUALITY＞を開催した。当日は、メドレーを含む26曲を披露。オンライン動画配信サービス“Hulu”によるライブ配信および、全国53館の映画館、台北の映画館でのライブビューイングも実施され、7月22日発売の最新シングル収録曲「BaBaBa Burning Love！」「愛が愛のままでいられますように」などで会場を盛り上げた。

本公演は4月18日よりスタート、全10会場11日程23公演を巡った春ツアー＜ANGERME 2026 Spring Tour 〜陰と陽〜＞の千秋楽となるものだ。そのオフィシャルレポートをお届けしたい。

アンジュルムは2025年6月に前リーダー・上國料萌衣が卒業、同年8月に長野桃羽が加入して9人体制に。11月発売のアルバム『Keep Your Smile！』でオリコン週間デジタルアルバムランキング初登場1位を獲得、2026年6月9〜10日開催の＜ASIA CULTURE FESTIVAL 2026＞では“アジア・ベストパフォーマンスグループ賞”を受賞するなど新たな躍進を遂げている。

日本武道館公演のタイトル＜DUALITY＞には“二面性”や“二重性”の意味があり、グループは4月からのツアーを通して“陰”と“陽”という正反対の魅力を表現してきた。

本編の前半を“陰”パート、後半を“陽”パートに分けた千秋楽のステージでは、リーダー・伊勢鈴蘭、サブリーダー・為永幸音、橋迫鈴、川名凜、松本わかな、平山遊季、下井谷幸穂、後藤花、長野の9人が、感情豊かに立ち回った。

メンバーのまっすぐな視線が目立った前半“陰”のパフォーマンスは、鋭く力強い歌声をセンターステージで響かせた「プリズンブレイカー」でスタートし、終盤では後藤のフェイクが冴える。

続けて、9人がピタリと息を揃える「次々続々」や「マナーモード」、しなやかさをみせる「愛されルート A or B？」で観客の心をたぐりよせ、オープニングVTR明けのMCでは、会場や配信で見守るファンに笑顔で挨拶した。

次のブロックでは、7月22日発売の(スマイレージから数えて)グループ通算37枚目の最新シングルより「BaBaBa Burning Love！」を披露。同シングルが加入後初の参加作品となった長野をはじめ、9人はエスニックな世界観に合わせて、熱を帯びるパフォーマンスで会場を沸かせた。

続いて「全然起き上がれないSUNDAY」「限りあるMoment」ではシリアスな表情を浮かべ、9人のメンバーは2チームに分かれてのパフォーマンスを展開する。

橋迫、川名、為永、後藤、長野の5人は、今回のツアーでは初めての披露となり、終盤で銀吹雪もきらめいた「出すぎた杭は打たれない」を勇ましく歌い上げ、伊勢、松本、平山、下井谷の4人は「愛さえあればなんにもいらない」「ミラー・ミラー」「泳げないMermaid」のメドレーを繊細に歌い上げ、情感豊かに会場を包み込んだ。

VTRを経て息つく間もなく、メンバーの笑みが目立った後半“陽”パートへと転換。橋迫、川名、為永、後藤、長野の5人は、たがいの顔を見ながら肩を寄せ合った「カクゴして！」から、「上手く言えない」「悠々閑々 gonna be alright!!」へと繋いだメドレーで、会場に“多幸感”をもたらした。

伊勢、松本、平山、下井谷の4人が、今回のツアーでは初めての披露となり、金吹雪も華やかに噴き上げた「ハデにやっちゃいな！」で勢いを付けると、9人が再び結集。「トラブルメーカー」「アイノケダモノ」では挑発的な視線と歌声でファンを釘付けにし、メンバーがステージ各所で客席に目線を送った「ライフ イズ ビューティフル！」では、各々が個性豊かに愛嬌をふりまいた。

続く「人生、すなわちパンタ・レイ」冒頭のセリフパートは、直前のショートMCでスポットライトを浴びたメンバーが担当する“ルーレット形式”で決まり、託された平山はメンバーの顔を見ながら「私!?」とわずかにとまどいながらも、メロディが流れると軽やかに決める。

本編も残りわずかとなり、終盤で観客と声を合わせた「悔しいわ」に続き、「46億年LOVE」では客席からの熱烈なコールとクラップがステージをさらに後押し。「THANK YOU, HELLO GOOD BYE」では、メンバーが各々の絆を確かめ合うかのような笑顔を浮かべ、曲中にはセンターステージに色とりどりの風船が降り注いだ。

会場は暗転し、アンコールを待つ客席では「アンジュルム！」のコールを連呼。再びステージが照らされると、メンバーが真っ白なスカートスタイルの新衣装で登場した。

千秋楽で初めての披露となった「大器晩成」ではメンバーもファンも一体となり、金吹雪や銀吹雪、白いテープも盛大に舞ったステージを前に、観客もタイトルを連呼する力強いコールで会場を揺らす。

続く「Celebrate! Celebrate!」では、各ステージ側面の足元に配置されたLEDモニターが全面ピンクに。曲中ではきらめくピンクの吹雪も噴き上げ、会場が華やかな空気に包まれた。

本編5曲目の「BaBaBa Burning Love！」からここまで、ほぼノンストップで駆け抜けてきたグループは一息つき、当日最後のMCではメンバーが今回のツアーや公演の感想を語った。

各々が思いを伝える中、加入1年目の長野は今回のツアーで「終わったときに自分が変わったなって、自分自身で思えるようなツアーにしたい」という目標を掲げていたと話し、ファンと一緒に新たな時間を過ごしたことによって「言葉では上手く表せないんですけど、(自身の変化が)ちょっとは“分かったかな”みたいな気がしています」と成長を示した。

新たにリーダーとなって1年が経つ伊勢について「本当に芯の部分がすっごく熱いんですよ」と称えた川名は、今回のツアーを通して、伊勢のエネルギーを受けたメンバーも「共通認識としてパフォーマンスをしながら、やってこられたなと思います」と振り返った。

スピーチ中に涙をこらえた橋迫は「愛しているものを思い浮かべたときに“大切にして、守りたい”みたいな感情が生まれる」と語り、「愛しているものにアンジュルムの環境も含まれていて。私はアンジュルムというこの場所を大切にしながら、頑張っていきたいです」と、グループ愛をにじませた。

伊勢は「私たちなりに背伸びをせずに、私たちらしく成長することができた」と、今回のツアーを回想。曲の幅も様々なグループで「もっともっと色んな表現をしていけるように頑張っていきたいなと思いますので、またぜひ会いに来てくれたらうれしく思います」と、ファンへの感謝を伝えた。

ステージは残り2曲となり、7月22日発売の最新シングル収録「愛が愛のままでいられますように」では、ラテン調のメロディを浴びながら、メンバーが情熱的なパフォーマンスでファンの心を震わせる。

最後、今回のツアーで千秋楽でのみセットリストに組み込まれた「光のうた」では、センターステージに真っ白な光が差し込み、観客と“未来”を確かめ合うように歌声を響かせた9人による公演は、晴れやかに大団円を迎えた。

■＜ANGERME 2026 Spring final 陰と陽 DUALITY＞6月23日(火)＠東京・日本武道館 セットリスト

01 プリズンブレイカー

02 次々続々

03 マナーモード

04 愛されルート A or B？

05 BaBaBa Burning Love！

06 全然起き上がれないSUNDAY

07 限りあるMoment

08 出すぎた杭は打たれない ／ 橋迫・川名・為永・後藤・長野

09 愛さえあればなんにもいらない〜ミラー・ミラー〜泳げないMermaid ／ 伊勢・松本・平山・下井谷

10 カクゴして！〜上手く言えない〜悠々閑々 gonna be alright!! ／ 橋迫・川名・為永・後藤・長野

11 ハデにやっちゃいな！ ／ 伊勢・松本・平山・下井谷

12 トラブルメーカー

13 アイノケダモノ

14 ライフ イズ ビューティフル！

15 人生、すなわちパンタ・レイ

16 悔しいわ

17 46億年LOVE

18 THANK YOU, HELLO GOOD BYE

encore

en1 大器晩成

en2 Celebrate! Celebrate!

en3 愛が愛のままでいられますように

en4 光のうた

■両A面シングル「BaBaBa Burning Love！/ 愛が愛のままでいられますように」

2026年7月22日(水)リリース

CD詳細リンク：https://helloproject.com/angerme/release/7673/

【初回生産限定盤A (CD＋BD)】

HKCN-50873 ￥2,090 (税抜￥1,900)

BD：「BaBaBa Burning Love！」Music Video、Dance Shot Ver.メイキング映像収録

【初回生産限定盤B (CD＋BD)】

HKCN-50875 ￥2,090 (税抜￥1,900)

BD：「愛が愛のままでいられますように」Music Video、Dance Shot Ver.メイキング映像収録

【初回生産限定盤SP (CD＋BD)】

HKCN-50877 ￥3,850 (税抜 ￥3,500)

BD：2025年12月29日＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞収録映像

【通常盤A (CD)】

HKCN-50879 ￥1,200 (税抜￥1,091)

トレーディングカード：「BaBaBa Burning Love！」衣装Ver.

ソロ9種＋集合1種よりランダムで1枚封入(初回プレスのみ)

【通常盤B (CD)】

HKCN-50880 ￥1,200 (税抜￥1,091)

トレーディングカード：「愛が愛のままでいられますように」衣装Ver.

ソロ9種＋集合1種よりランダムで1枚封入(初回プレスのみ) ▶BaBaBa Burning Love！

作詞：NOBE 作曲・編曲：炭竈智弘

▶愛が愛のままでいられますように

作詞・作曲：星部ショウ 編曲：大久保薫 ▼先行配信「BaBaBa Burning Love！」

配信リンク：https://nex-tone.link/A00219883

■ライブ／イベント情報

▼＜ハロ！コン 2026＞

7月11日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

7月12日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

7月18日(土) 大阪・オリックス劇場

7月19日(日) 大阪・オリックス劇場

8月08日(土) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

8月09日(日) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

出演：モーニング娘。’26 / アンジュルム / Juice=Juice / つばきファクトリー / BEYOOOOONDS / OCHA NORMA / ロージークロニクル / ハロプロ研修生

詳細：https://helloproject.com/angerme/event/834702844b0eeabba750140bdc23f933aca995235808971579a50fd5f1dc9248/ ▼＜テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES＞

8月05日(水) SUMMER FES LIVEアリーナ ※六本木ヒルズアリーナ

▼＜LuckyFes’26＞

8月10日(月) 茨城・国営ひたち海浜公園

▼＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026＞

9月21日(月/祝) 千葉・千葉市蘇我スポーツ公園