「Team Cam」の最新回でシュート練習の様子を公開

森保一監督率いる日本代表は現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）の第3戦スウェーデン戦に臨む。

日本時間の24日夜、日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネルで日本代表に密着した「Team Cam」の最新回が公開され、反響を呼んでいる。

JFA公式YouTubeチャンネルで公開された「Team Cam」の最新回。4-0で快勝したチュニジア戦に向けたトレーニングの様子や、ミーティングの映像も公開した。その中で反響が大きかったのは、FW上田綺世がシュート練習で見せたワンシーンだ。

FW陣が次々と鋭いシュートを蹴り込んでいくなか、上田の番に。ペナルティーエリアすぐ外、右寄りの位置でボールを受けると、ワンタッチでシュートを打ちやすい場所にコントロールし、右足を振り抜いて左のサイドネットを揺らした。本人も「あー、いい！」と口にするほど、手応え抜群の一撃。「見てなかった」と言われ、照れながら「いいよ見なくても」と返していたが、チュニジア戦で似た位置から決めたことで、「もう一度見せてあげた」ような格好となった。

ゴールの“伏線”となったようなシーンに、コメント欄では「試合でまんま見せてあげたの流石」「シュートスピード早いな」「早すぎるやろ」「ここ、チュニジア戦のゴールと似てる！」「エグイ そりゃあのミドル決めますわ」「練習通りとはまさにこの事」などの声が上がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）