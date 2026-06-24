クライヴ・デイヴィスさんが死去した。94歳だった。2000年にロックの殿堂入りも果たしている名音楽プロデューサーが22日、マンハッタンの自宅で死去したことを遺族が発表した。5月29日に入院していたが、6月4日に退院。当時は元気そうだと代理人から発表されていた。



【写真】生前思い出すと記していたホイットニーさん 若き日の2ショット

2012年に亡くなった歌手のホイットニー・ヒューストンさんやアリシア・キーズを発掘した人物として知られたほか、バリー・マニロウ、ビリー・ジョエル、エアロスミス、ブルース・スプリングスティーン、サンタナなど、数々の大物アーティストを手掛けた。



ホイットニーさんのデビューアルバム「そよ風の贈りもの」のほか、映画「ボディーガード」の主題歌「オールウェイズ・ラヴ・ユー」のプロデュースも手掛けた。



23日にはインスタグラムに、家族が「クライブは『パパ』であり『おじいちゃん』でした。私たちの生活の中心にあって揺るぎない存在で、知恵と強さ、励まし、そして無条件の愛を与えてくれる源でした」とつづっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）