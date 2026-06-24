1月にABCテレビを退社したフリーアナウンサーの東留伽が23日、同日に誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】白い肌がまぶしい パリに輝くデコルテ タイトなベアトップ姿

東アナは「パリで29歳の誕生日を迎えました！」と記し、フランス語で「Merci à tous pour vos félicitations」と祝福への感謝も添えた。



「一つ一つの経験が自己をつくり、 そしてまた経験は未来に開かれる。 2年ぶりにフランスの友人達と再会し、 また勇気をもらいました。」と旧友との再会も明かす。東アナは20年にABCテレビに入社し、23年9月から休職してフランスへ留学していた。



凱旋門をバックにした写真も公開。ベアトップワンピースは体のラインに沿ったタイトなデザインで美しいデコルテが飛び込んでくる。最後は「いつも応援ありがとうございます。 これからも自分らしく歩みを進めます！」とファンに向けての決意で締めた。



フォロワーからは「記憶に残るお誕生日になりますね」などバースデーを祝うコメントに加え、「綺麗なデコルテライン」「ドキっとします」「美しすぎ」「ドレス姿がとても綺麗で素敵」「素敵な1年になりますように」といったコメントが寄せられていた。



東アナは1997年生まれ、大阪生まれで北海道育ち。大阪大卒。大学では舞踏研究会に所属し、競技ダンス(ラテンダンス)で2度の全国優勝を果たしている。2016年には大阪・今宮戎神社の福娘に選ばれた。今年1月31日でABCテレビを退社。「東京大学大学院での研究も継続し、多角的に活動を続けます」としていた。



（よろず～ニュース編集部）