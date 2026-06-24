名鉄の再開発計画を延期に追い込んだ、建設費の高騰と人手不足。それは、他の業者にも影響を及ぼしています。

【写真を見る】名古屋のマンション建設に“異変” 建設費高騰や人手不足で断る場合も リニア含めた名駅再開発でマンション需要増も…名鉄の再開発計画延期でどうなる

名古屋市北区の「光電気工業」。ゼネコンの下請けとして、マンションなどの電気設備工事を請け負っていますが、現在は依頼を断るケースが増えているといいます。

（光電気工業 管理部 福澤圭規本部長）

「どうしても『申し訳ございません』と断る営業もある。無理してやっても最終的に品質や工程を破ることはできないので」





深刻な人手不足で断る場合も…

マンション建設は数年間かかるため、今の状況では建設中に資材価格や人件費が上がってしまい、ゼネコンから受けた最初の見積価格では赤字になる恐れがあるのです。

さらに重くのしかかるのが…



（福澤本部長）

「なかなか育成だとか（人を）増やすことは難しいので、できる範囲内で受注していくと、どうしてもお断りの案件もある」



深刻な人手不足。リニアの開業を見据えて、現在 名古屋市内や一宮・岡崎など名古屋の通勤圏では、マンションの建設ラッシュが続いています。

（福澤本部長）

「名駅へのアクセスが良好な周辺都市が今トレンドで上がっている」



光電気工業への依頼も以前は年間200件ほどだったのが、今は年間300件程度に急増し、多くを断るしかない状況です。



（福澤本部長）

「（金額を）付け加えるからやってくれと言われても、『ごめんなさい、実はやれる人がいないです』がオチ」

外国人の人材育成も…生き残りをかけた模索続く

会社ではベトナムに現地法人を設立し、外国人の人材育成に乗り出すなど生き残りをかけた模索を続けていますが、すぐに人手が増やせる見通しは立っていません。

名鉄の再開発計画延期は、決して対岸の火事ではないのです。



（福澤本部長）

「（リニア含めて）名駅の再開発がなければ、こういうマンション需要もないですし、肝なんですよね本当に。だから、ここはしっかりとやってもらいたい」