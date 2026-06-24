子牛へのミルクやりもできる室内遊園地！ 「キッズランドUS 岐阜可児店」

記事ポイント パティオ可児3階に2026年6月12日グランドオープン約30種類の遊び・出入り自由・飲食持込み自由動物ふれあいから巨大ジャングルジムまで多彩なコーナー パティオ可児3階に2026年6月12日グランドオープン約30種類の遊び・出入り自由・飲食持込み自由動物ふれあいから巨大ジャングルジムまで多彩なコーナー

ユーエスマートは、室内遊び場「キッズランドUS 岐阜可児店」を岐阜県可児市のパティオ可児ショッピングプラザ3階に、2026年6月12日(金)にオープンしました。

幼児から小学生、保護者まで家族全員で楽しめる全天候型の屋内遊園地で、暑い日も雨の日も花粉の季節も天気を気にせずゆっくり遊べる環境が整っています。

遊び放題プランや短時間プランなど、複数の料金プランが用意。

「キッズランドUS 岐阜可児店」

名称：キッズランドUS 岐阜可児店所在地：岐阜県可児市下恵土5750 パティオ可児ショッピングプラザ3階オープン日：2026年6月12日(金)

キッズランドUSは、ユーエスマートが全国50店舗以上を展開する全天候型室内遊園地チェーンです。

親子が一緒に楽しく遊び、かけがえのない家族の思い出を残せる屋内遊び場として設計されており、飲食持ち込み自由・出入り自由・保護者の交代も自由という柔軟な運営形態が特徴です。

園内に揃うのは、約30種類のユニークな遊び。

動物ふれあいや乗り物、セルフ写真館、ゲーム、スポーツと、コーナーごとに異なる体験が待ち受けており、小さな子どもから小学生まで長時間遊び続けられる構成になっています。

牧場コーナーでは子牛の赤ちゃんにミルクをあげるお世話ごっこが体験でき、他では味わいにくいユニークな遊びも揃います。

梅雨や夏の猛暑日でも室内で活発に遊べる環境は、お出かけ先として幅広い季節に対応しています。

ショッピングプラザの3階という立地のため、買い物のついでに立ち寄る使い方もできます。

「癒し動物園」

かわいい小動物たちが大集合した「癒し動物園」は、動物との距離が近いコーナーです。

小動物と触れ合えるだけでなく、隣接する牧場コーナーでは子牛の赤ちゃんにミルクをあげるお世話ごっこも体験できます。

動物が好きな子どもにとって、ほかの遊びとはひと味違うやさしい時間が流れるエリアです。

「ボールプール」

宇宙空間のようなコーナー内には、ボールシャワーをはじめ遊び心をくすぐる仕掛けが盛りだくさん。

カラフルなボールの中に飛び込んだり、降り注ぐボールシャワーを全身で受け止めたりと、体を使って夢中になれる空間が広がっています。

光の演出が施されたコーナー内は視覚的にも楽しく、幼い子どもから小学生まで一緒に遊べる設計です。

「セルフ写真館」

照明設備と撮影用衣装が完備されたセルフ写真館で、スマートフォン1台で本格的な記念撮影が楽しめます。

プロ仕様の照明環境の中で衣装を着た子どもの姿を撮影できるため、遊びの合間に特別な一枚を残せるのが魅力です。

着替えて撮影するだけのシンプルな流れで、小さな子どもでも気軽に参加できるコーナーです。

「ユニークな乗り物」

パンダメリーゴーラウンドやひとり用観覧車など、個性的な乗り物が集まっています。

ゆっくり回るパンダのメリーゴーラウンドは小さな子どもでも楽しみやすく、ひとり用観覧車からは園内を見渡すことができます。

乗り物ごとに違う動きとデザインがあり、順番に乗り比べながら楽しめます。

「おままごとコーナー」

かわいいお野菜の収穫や、お店屋さんごっこなどのおままごとが思う存分楽しめるコーナーです。

収穫したお野菜をお店に並べて販売するといった一連の流れを体験でき、子どもが役割を演じながら想像力を広げられます。

幼い子どもが集中して遊び込める空間です。

「ゲームコーナー」

人気のアーケードゲームが何度でもフリープレイで楽しめます。

家族全員で一緒に画面を囲んでゲームに熱中できる環境が整っており、子どもだけでなく保護者も一緒に夢中になれるコーナーです。

複数台のゲームが揃っているため、それぞれの好みに合わせて遊べます。

「スーパージャングルジム」

巨大なジャングルジムの中には、ライトが光るすべり台やトンネルなど、ワクワクする仕掛けが盛りだくさんです。

光の演出の中を駆け上がりすべり降りるダイナミックな体験が楽しめ、梅雨や夏の時期でも天候を気にせず全力で体を動かせます。

上から下まで迷路のように続く構造は、何度遊んでも新鮮なルートを探す楽しさがあります。

大きめのサイズ感のため、就学前の幼児から小学生の上の学年まで幅広く遊べる設計です。

「公園コーナー」

ブランコやシーソーなど公園でおなじみの遊具が揃い、雨の日でも室内でアクティブに過ごせます。

屋外の公園と同じ感覚で体を動かせる環境が室内に再現されており、季節や天候を問わずいつでも利用できます。

慣れ親しんだ遊具が揃っているため、初めて来場した子どもでもすぐに遊び始められます。

「スポーツコーナー」

卓球やサッカーなど、室内でも体を動かしてスポーツが楽しめるコーナーです。

家族でラリーを続けたり、ミニゴールへシュートを決めたりと、スポーツならではの爽快感を屋内で味わえます。

動物ふれあいやごっこ遊びとは違う、体力を使ったアクティブな遊びとして園内のバランスを補っているエリアです。

子牛へのミルクやり、宇宙空間のようなボールプール、ライトが光る巨大ジャングルジムと、どのコーナーも子どもが夢中になる仕掛けに満ちています。

天気を選ばずに家族で一日中遊び続けられる環境の中で、それぞれの家族だけの思い出をつくれます。

「キッズランドUS 岐阜可児店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「キッズランドUS 岐阜可児店」はどこにありますか？

A. 岐阜県可児市下恵土5750のパティオ可児ショッピングプラザ3階にあります。

2026年6月12日(金)にグランドオープンしました。

Q. 入場後に一度外に出ることはできますか？

A. 受付後は出入り自由です。

飲食の持ち込みも自由で、保護者の交代も可能です。

Q. 「キッズランドUS 岐阜可児店」の園内にはどのくらいの遊びがありますか？

A. 約30種類のユニークな遊びが揃っています。

動物ふれあいや乗り物、ジャングルジム、ゲーム、スポーツなど多彩なコーナーがあります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 子牛へのミルクやりもできる室内遊園地！ 「キッズランドUS 岐阜可児店」 appeared first on Dtimes.