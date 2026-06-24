もちもち・ぷるぷるで常温120日のフルーツ大福！ 中島大祥堂「もちふる」

記事ポイント もも・いちご・シャインマスカットをぷるもち餅で包んだ新感覚フルーツ大福常温保存・賞味期限120日で旅行後のお土産に持ち帰りやすい成田・関西国際空港の国際線エリアで2026年夏から期間限定先行販売 もも・いちご・シャインマスカットをぷるもち餅で包んだ新感覚フルーツ大福常温保存・賞味期限120日で旅行後のお土産に持ち帰りやすい成田・関西国際空港の国際線エリアで2026年夏から期間限定先行販売

中島大祥堂は、フルーツソースとクリームを独自開発のお餅で包んだ新食感フルーツ大福「もちふる」を、成田国際空港および関西国際空港の国際線エリアで期間限定発売します。

成田国際空港では2026年6月30日(火)より、関西国際空港では2026年7月1日(水)より販売を開始し、今後は販売チャネルを順次拡大する予定です。

中島大祥堂「もちふる」

フレーバー：もも・いちご・シャインマスカットの3種単品：税込378円(税抜350円)3個入りアソート：税込1,134円(税抜1,050円)〔もも・いちご・シャインマスカット各1個〕6個入りアソート：税込2,268円(税抜2,100円)〔もも・いちご・シャインマスカット各2個〕※成田空港は3個入り・6個入りのみの販売保存方法：常温保存可能賞味期限：製造日より120日販売期間(成田国際空港)：2026年6月30日(火)〜7月30日(木) 期間限定販売期間(関西国際空港)：2026年7月1日(水)20:00頃〜7月31日(金)18:00頃 期間限定

「もちふる」は、中島大祥堂がわらび餅やゼリーづくりで積み上げてきた技術を生かして開発した、常温保存と賞味期限120日を同時に実現したフルーツ大福です。

1912年創業の中島大祥堂は「一番大切な人に食べてもらうお菓子づくり」を理念に和洋菓子を手がけてきたメーカーで、「Hitotoe」「DANKE」「中島大祥堂」など複数のブランドを展開しています。

成田国際空港第2ターミナルビル本館3階保安検査後(国際線)の「Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA 本館店 催事コーナー」と、関西国際空港第1ターミナル国際線出発エリア内の「TASTE OF JAPAN 関西旅日記 催事コーナー」でそれぞれ先行販売が始まります。

フルーツソース×クリーム×独自開発のお餅

「もちふる」は、もちもちとした弾力とぷるぷるとしたやわらかさをあわせ持つ独自のお餅で、なめらかなクリームと果実感あふれるフルーツソースを包み込んでいます。

フルーツソースは果実そのものの美味しさを感じられるよう独自に配合されており、お餅やクリームとの相性にもこだわった仕上がりです。

大福ならではの食べ応えがありながら、フルーツの爽やかな味わいで軽やかに食べられます。

スプーンを差し込むと、お餅・クリーム・フルーツソースという3つの素材が重なり合い、一口ごとに異なる味わいが広がります。

もちもち・ぷるぷるの新食感

「もちふる」の食感は、もちもちとした弾力とぷるぷるとしたやわらかさが共存する独自のものです。

この独自のお餅でフルーツソースとクリームを包むことで、常温での長期保存を可能にしながらも心地よい食感を保っています。

常温のままでも美味しく食べられますが、冷蔵庫で冷やすとひんやりとした味わいになり、食べ方に幅があります。

カップ入りのためスプーンで食べる形式で、移動中や旅行先でも形を崩さずそのまま味わえます。

もちふる いちご

「もちふる」いちごは、もも・いちご・シャインマスカットの3種のうちのひとつです。

いちごのフルーツソースをぷるもちのお餅となめらかなクリームで包んでおり、果実感と食感が重なります。

カップ入りで形が崩れにくく、スプーンが同梱されているためすぐに食べられます。

3個入りアソートボックスではもも・シャインマスカットとセットで購入できます。

常温・長期保存可能でお土産にぴったり

近年、日本を訪れる外国人旅行者の増加に伴い、日本らしさを感じられる土産菓子への需要が高まっています。

「もちもち食感」は国内外で人気を集めており、フルーツ大福も日本ならではのスイーツとして注目されています。

一方で、一般的なフルーツ大福は日持ちや持ち運びの面で課題があり、お土産として選びにくい側面もありました。

「もちふる」は常温保存が可能で、賞味期限は製造日より120日あります。

旅行後に帰国してから渡す場合でも持ち帰りやすく、常温のまま配れるお土産として使えます。

3個入り・6個入りのアソートボックスも用意されており、複数人へのお土産にも対応しています。

もちふる もも

「もちふる」ももは、3種のフレーバーのひとつです。

もものフルーツソースをなめらかなクリームとともにぷるもちのお餅で包んでいます。

3個入りアソートボックス(税込1,134円)にはいちご・シャインマスカットと組み合わせて入っており、3種の味わいをひとつのボックスで購入できます。

もちふる シャインマスカット

「もちふる」シャインマスカットは、3種のフレーバーのうちのひとつです。

シャインマスカットのフルーツソースをぷるもちのお餅とクリームで包んでいます。

6個入りアソートボックス(税込2,268円)には、もも・いちご・シャインマスカットが各2個ずつ入っており、複数人へのお配り土産としても活用できます。

「もちふる」は常温120日の保存力とぷるもちの新食感が両立した、旅のお土産に選べるフルーツ大福です。

果実感あふれるフルーツソースとなめらかなクリームが独自のお餅の中で重なり合い、旅先でも自宅でもスプーン一つでそのまま楽しめます。

中島大祥堂「もちふる」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「もちふる」のフレーバーと価格は？

A. もも・いちご・シャインマスカットの3種類があります。

単品は税込378円、3個入りアソートは税込1,134円、6個入りアソートは税込2,268円です。

なお、成田国際空港では3個入り・6個入りのみの取り扱いです。

Q. 「もちふる」はどこで販売されますか？

A. 成田国際空港第2ターミナルビル本館3階保安検査後(国際線)の「Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA 本館店 催事コーナー」で2026年6月30日(火)〜7月30日(木)の期間限定で、関西国際空港第1ターミナル国際線出発エリア内の「TASTE OF JAPAN 関西旅日記 催事コーナー」で2026年7月1日(水)〜7月31日(金)の期間限定で販売されます。

Q. 「もちふる」は常温で長期保存できますか？

A. 常温保存が可能で、賞味期限は製造日より120日です。

冷蔵庫で冷やすとひんやりとした味わいも楽しめます。

スプーンが同梱されているため、旅行先や移動中でもすぐに食べられます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post もちもち・ぷるぷるで常温120日のフルーツ大福！ 中島大祥堂「もちふる」 appeared first on Dtimes.