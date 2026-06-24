良いものは高いという常識を覆す造作家具サービス！ 「フィオレマテリアル」

記事ポイント 住宅業界で30年以上の経営経験を持つ増田文彦氏が、フィオレの特別顧問に就任工務店・住宅会社の提案力向上を支援するフィオレマテリアルの理念と仕組みに共感就任後に富山のモデルルームを視察し、造作家具のデザイン性・品質・価格を高く評価 住宅業界で30年以上の経営経験を持つ増田文彦氏が、フィオレの特別顧問に就任工務店・住宅会社の提案力向上を支援するフィオレマテリアルの理念と仕組みに共感就任後に富山のモデルルームを視察し、造作家具のデザイン性・品質・価格を高く評価

フィオレは、住宅業界で30年以上の経営経験を持つ増田文彦氏を特別顧問として迎えました。

フィオレマテリアルの理念と事業モデルへの共感がきっかけとなり、特別顧問契約の締結に至っています。

今後は増田氏の知見を活かし、フィオレマテリアルの全国展開と提携企業への支援強化を進めます。

フィオレ「フィオレマテリアル」

特別顧問：増田文彦氏（増田総合研究所 代表取締役）対象サービス：フィオレマテリアル（会員制）対象：工務店・住宅会社

フィオレは「造作を、日本のスタンダードに。」をビジョンに掲げ、高品質な造作家具を工務店・住宅会社に届ける会員制サービス「フィオレマテリアル」を運営しています。

フィオレは2024年1月に設立された企業で、「日本の住空間を、お洒落に。」をPURPOSEとし、マテリアル・マーケティング・クリエイトの3事業を展開しています。

社名の「フィオレ」はイタリア語で「花」を意味し、すみれの花言葉「小さな幸せ」を企業の核としています。

フィオレマテリアルは、これまで一部の限られた住宅でしか選ばれなかった造作家具を、より多くの住まいに届けることを目指す会員制のプラットフォームです。

キッチン、カップボード、洗面台、テレビボードなど、住まいの要となる造作家具を扱い、工務店・住宅会社が自社の提案力を高める差別化商材として活用できます。

今回の特別顧問就任は、増田氏がフィオレの理念とフィオレマテリアルの事業モデルに関心を寄せたことをきっかけに実現しました。

フィオレ代表の村野恭平が増田氏と意見交換を重ね、住宅業界の現状やフィオレマテリアルが目指す方向性を共有する中で、特別顧問契約の締結に至りました。

増田文彦氏について

増田文彦氏は、住宅・建設業界において豊富な経営経験を持ちます。

ヤマダホームズ 代表取締役社長・会長、タマホーム 専務取締役、タマホーム東北 代表取締役社長、ヤマダ・エスバイエルホーム 取締役、ナック 取締役などを歴任してきました。

大手住宅会社の経営や全国の工務店・住宅会社に関わる事業支援に携わり、住宅業界における幅広い知見とネットワークを築いてきた人物です。

増田氏は30年以上にわたって数え切れないほどの住宅設備や建材を見てきた経験をもとに、フィオレマテリアルについて「デザイン性、品質、価格競争力。そのすべてを高い次元で実現し、工務店が独自の強みを持つ時代を創ろうとしている」と述べています。

住宅業界に長年存在してきた「良いものは高い」という常識を覆す可能性に共感し、特別顧問として応援することを決めたと語っています。

富山モデルルームの視察

特別顧問就任後、増田氏は富山県内のモデルルームを視察しました。

実際のキッチン、カップボード、洗面台、テレビボードなどの造作家具を間近で確認する中で、デザイン性や品質、価格について高く評価しています。

視察では、フィオレマテリアルが提携企業の提案力向上や差別化にどのように貢献できるかについても、具体的な意見交換が行われました。

今後は増田氏の知見を活かした導入支援や営業支援の体制づくりが進む予定です。

「良いものは高い」という住宅業界の常識に風穴を開けるフィオレマテリアルは、デザイン性・品質・価格競争力を高い次元で兼ね備えた造作家具を工務店・住宅会社に届けます。

30年超の経験を持つ増田氏が可能性を認めたこのサービスを通じて、高品質な造作家具を自社の強みとして打ち出せる工務店・住宅会社が全国に広がっていきます。

フィオレマテリアルの紹介でした。

よくある質問

Q. フィオレマテリアルはどのようなサービスですか？

A. 工務店・住宅会社を対象とした会員制サービスです。

キッチン、カップボード、洗面台、テレビボードなどの高品質な造作家具を通じて、提携企業の提案力向上と差別化を支援します。

Q. 増田文彦氏はどのような経歴を持つ方ですか？

A. 住宅・建設業界で30年以上の経営経験を持ちます。

ヤマダホームズ 代表取締役社長・会長、タマホーム 専務取締役、タマホーム東北 代表取締役社長などを歴任し、大手住宅会社の経営から工務店・住宅会社の事業支援まで幅広く携わってきました。

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