首里城まで徒歩15分のインフィニティプール付きシテ！「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」

記事ポイント 那覇市松川、首里城まで徒歩約15分の16階建て大型ホテル客室328室・3階インフィニティプール備えるシティリゾート2026年7月31日、インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾートとしてリブランドオープン 那覇市松川、首里城まで徒歩約15分の16階建て大型ホテル客室328室・3階インフィニティプール備えるシティリゾート2026年7月31日、インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾートとしてリブランドオープン

NBIホールディングスが、沖縄県那覇市松川に位置する大型ホテルを取得し、「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」としてリブランドします。

取得予定日は2026年7月31日で、改修工事を含むバリューアップ投資とともに新たなホテルとして生まれ変わります。

首里城まで徒歩約15分の立地に建つ、那覇市街を一望できる16階建てのシティリゾートです。

「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」

施設名称：インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート取得予定日：2026年7月31日所在地：沖縄県那覇市松川40アクセス：那覇空港から車で約15分、那覇I.C.より車で約8分、首里城まで徒歩約15分構造規模：鉄筋コンクリート造16階建（地下1階付き）客室数：328室敷地面積：10,961.94m2（3,315.98坪）延床面積：21,928.18m2（6,633.27坪）

「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」は、那覇市松川に位置する328室の大型シティリゾートホテルです。

前身は1974年開業の「沖縄都ホテル」で、耐震補強と全面改装を経て2018年9月にフランス系国際ホテルチェーン・アコーホテルズの上級ブランド「ノボテル」として日本初・国内唯一の施設としてグランドオープンしました。

2026年7月31日をもってノボテル沖縄那覇としての営業を終え、コアグローバルマネジメントが運営する新ブランドへ移行します。

リブランド後は改修工事を含む戦略的なバリューアップ投資が予定されており、施設の競争力をさらに高めた姿での再生が期待されています。

鉄筋コンクリート造16階建ての建物は延床面積21,928.18m2（6,633.27坪）を持ち、敷地面積も10,961.94m2（3,315.98坪）。

那覇市内でも有数の規模を誇る物件です。

観光・ビジネス双方の需要に対応してきた実績ある施設が、新たな名称と運営体制のもとで再出発を切ります。

3階に広がるインフィニティプール

ホテル3階には、那覇市街を一望するインフィニティプールが備わっています。

市街地のホテルでありながら開放的な水辺の景観が楽しめる設備で、シティリゾートとしての特徴を体現する空間です。

リブランド後も施設整備が予定されており、改修工事を経た新生「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」としてプールをはじめとする館内設備がさらに磨かれます。

都市の利便性とリゾート感を同時に味わえる環境は、滞在の満足度を高めます。

首里城へ徒歩15分の那覇市松川立地

所在地は沖縄県那覇市松川40番地で、那覇空港から車で約15分、那覇インターチェンジから車で約8分でアクセスできます。

沖縄観光の代表スポットである首里城公園まで徒歩約15分の距離にあり、世界遺産エリアの散策と市街地観光を組み合わせた滞在が可能です。

16階建ての高層建築から那覇市街を見渡せる環境で、ビジネス利用から観光旅行まで幅広いシーンに対応できます。

首里城エリアと那覇市中心部の双方に近いという立地の強みは、リブランド後も変わらず活かされていきます。

那覇市街を一望するインフィニティプールと、首里城まで徒歩圏内という立地を持つ328室のシティリゾート。

沖縄・那覇での滞在をゆったりと過ごせる環境が整っています。

改修工事を経て新たな設備が整う「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」で、観光もビジネスも充実した那覇時間を味わえます。

「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」の紹介でした。

よくある質問

Q. ホテルの取得・リブランドはいつですか？

A. 2026年7月31日がNBIホールディングスによる取得予定日です。

同日をもってノボテル沖縄那覇としての営業を終え、「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」としてリブランドされます。

Q. 首里城やその他の交通アクセスはどうなっていますか？

A. 首里城まで徒歩約15分です。

那覇空港から車で約15分、那覇インターチェンジから車で約8分の距離にあります。

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