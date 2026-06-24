キャンドゥから、2026年夏に最新作の公開を迎えるディズニー＆ピクサー・アニメーション映画「トイ・ストーリー」シリーズのグッズが登場。

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」をはじめとするおなじみのおもちゃたちが勢ぞろいした、子ども部屋のようにカラフルなグッズがラインナップされます☆

キャンドゥ ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」グッズ

発売日：2026年6月25日（木）より順次

販売店舗：全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く) 、Can★Doネットショップ

キャンドゥに、ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画「トイ・ストーリー」シリーズ」の仲間たちが描かれたデザイングッズが初登場！

青い空と白い雲が特徴的な「アンディ」の部屋の壁紙モチーフや、「アンディ」のお気に入りの保安官のカウボーイ人形「ウッディ」、「ウッディ」の相棒で最新型アクションフィギュア「バズ・ライトイヤー」をはじめ、カウガール人形の「ジェシー」「エイリアン」「レックス」など、おもちゃの仲間たちがにぎやかに描かれています。

濡れた物も入れられる大きめサイズのクリアレジャーバッグや、キャリーケースにセットできる折りたたみボストンバッグは旅行や夏のイベントにぴったりです。

おもちゃ箱をひっくり返したようなポップなグッズの中にお気に入りのおもちゃが見つかるはず。

ユニークなおもちゃたちのアートが楽しいグッズ全41品種がラインナップされます☆

ダイカットステッカー

価格：110円（税込）※ブラインド仕様

キラキラのラメを閉じ込めた、特別感あふれるダイカットステッカー。

「エリアン」や「スリンキー・ドッグ」「ジェシー」「ブルズアイ」など様々なおもちゃたちが登場します。

メモ帳

価格：110円（税込）※ブラインド仕様

表紙にプリントされたおもちゃたちのアップが存在感抜群なメモ帳。

「ウッディ＆ボー・ピープ」や「ハム＆ミスター・ポテトヘッド＆レックス」たちの集合アートを使用した本文も素敵です。

ネックストラップ／ボトルホルダー

グッズ名・価格：

・ネックストラップ 220円（税込）

・ボトルホルダー 330円（税込）

アウトドアシーンでも活躍してくれるネックストラップとボトルホルダー。

おもちゃたちの集合アートを使用した、ポップなデザインがポイントです。

3連アクリルキーホルダー

価格：各220円（税込）

「アンディ」のサインが入った靴底とキャラクターパーツ2つをセットにした3連アクリルキーホルダー。

「ウッディ＆ブルズアイ」や「バズ・ライトイヤー」＆エイリアン」柄がラインナップされます。

クリアレジャーバッグ

価格：330円（税込）

おもちゃたちの小回りアートをプリントしたクリアレジャーバッグ。

海やプールなど、アウトドアシーンでも活躍してくれるグッズです。

マチ付きクリアポーチ M・L

価格：各330円（税込）

窓部分に中身が確認しやすいクリア素材を使用したポーチ。

待ちもしっかりとられた、たっぷり収納できる「トイ・ストーリー」グッズです。

子ども部屋から飛び出した個性豊かなおもちゃたちが毎日を楽しく彩るグッズが盛りだくさん。

キャンドゥにて2026年6月25日より順次販売が開始される、ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」グッズの紹介でした☆

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