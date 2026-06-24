「もう１回引き締めたい」なぜ長友佑都があえて警鐘を鳴らしたのか「今日のトレーニングを見てても…」【W杯】
北中米ワールドカップを戦っている日本代表は、強豪オランダと２−２のドローの後、チュニジアに４−０で圧勝。勝点４で首位オランダと並び、総得点の差で２位につけている。
１勝１分けで迎える現地25日のスウェーデン戦について、長友佑都は、「もう勝って１位突破で行きたいなっていうところしかないんでね。オランダ次第にはなるんですけど」と話す。
そのうえで、あえて警鐘を鳴らした。
「しっかりと自分たちが積み上げたものを出せれば、スウェーデンにも勝てる確信はある。ただ、もう1回気を引き締めてね。今日の練習もそうだし、明日の練習もやらないと。何度も言うように、ワールドカップに足をすくわれる状態になるんで、ちょっともう１回引き締めたいなっていうところはありますね。今日のトレーニングを見てても」
緩んでいるわけではないだろうが、大勝の後だ。もう一度引き締める必要性を感じたのだろう。
スウェーデンが強敵なのは言わずもがな。隙を作らず、決戦に臨みたい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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１勝１分けで迎える現地25日のスウェーデン戦について、長友佑都は、「もう勝って１位突破で行きたいなっていうところしかないんでね。オランダ次第にはなるんですけど」と話す。
そのうえで、あえて警鐘を鳴らした。
緩んでいるわけではないだろうが、大勝の後だ。もう一度引き締める必要性を感じたのだろう。
スウェーデンが強敵なのは言わずもがな。隙を作らず、決戦に臨みたい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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