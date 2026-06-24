「遂にパパに！」イケメン芸人、第1子誕生を報告！ 「これほど穏やかな表情の石井さん見たことない」
お笑いコンビ・CITYの石井ブレンド（石井輝明）さんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。第1子が誕生したことを報告し、祝福の声が寄せられています。
【写真】赤ちゃんを抱くイケメン芸人・CITY石井
ファンからは「おめでとうございます！」「めでた過ぎるーーー」「遂にパパに！」「あいや可愛いねぇ」「これほど穏やかな表情の石井さん見たことない」「子育てふぁいとです」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】赤ちゃんを抱くイケメン芸人・CITY石井
「めでた過ぎるーーー」石井さんは「子が生まれました！ 目に入れたのですが、痛くなかったです！」と明かし、1枚の写真を投稿。穏やかな表情の石井さんが、小さい赤ちゃんを抱いているほほ笑ましいツーショットです。また「漫才とコーヒーと子育て頑張ります！」と抱負もつづりました。
芸人、カフェオーナー、そして「俳優デビュー」もイケメン芸人として知られる石井さんは、カフェのオーナーも務めており、マルチに活動中。さらに、19日の投稿では「今泉力哉監督、多部未華子さん杉咲花さん主演の『クロエマ』にて、Amazon prime俳優デビューさせてもらってます」と、ドラマ出演を果たしたことも報告しました。活動の幅をさらに広げています。父になり、より一層活躍してくれることでしょう。
(文:堀井 ユウ)