【熊本の大雨情報】特に25日午前中、災害に厳重警戒 気象台が線状降水帯の半日前予測を発表
熊本県内は、25日（木）の明け方から昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。
【写真を見る】【熊本の大雨情報】特に25日午前中、災害に厳重警戒 気象台が線状降水帯の半日前予測を発表
長く続く雨で、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。
「これ以上、ひどくなってほしくない」
24日の朝、県内では激しい雨が降りました。
記者「市役所前の坪井川です 普段より水位が増し流れが速くなっているように感じます」
熊本市は、大雨による浸水被害の危険が高まったとして、井芹川流域に避難指示を発令。
川の近くに位置し、去年8月に広い範囲が冠水した中央区段山本町では、被害が出ないことを願う声が聞かれました。
近くに住む人「去年みたいなことはないと思うんだけどね。あれはひどすぎたもんね。梅雨だから仕方ない。これ以上、ひどくなってほしくない」
入り口には止水板
一方、熊本市中心部では雨への備えが進んでいました。
記者「去年8月の雨では、地下が浸水被害を受けたというこちらの建物ですが、25日の雨に備えて入り口には止水板が設置されています」
対策をとっていたのはここだけではありません。
少し離れたこの飲食店でも。
「馬肉郷土料理けんぞう」の従業員「『うちは大丈夫だろう』ではなくて『何かあったときに』という感じで、前もって対策をする」
去年、被害は出ませんでしたが、25日にかけての雨に警戒を強め、土のうを増やすことを検討しています。
「馬肉郷土料理けんぞう」の従業員「無駄になってもいいから、できる限りのことはしていこうと」
大雨になりやすい条件が揃う
25日（木）は、今日よりも、さらに雨が激しく降る恐れがあります。
気象台は「熊本県では25日の明け方から昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性がある」として、線状降水帯の半日前予測を発表しました。
今日午後に会見を開いた福岡管区気象台は、大雨になりやすい条件が揃っているとして警戒を呼びかけました。
福岡管区気象台 二村貴志さん「前線と低気圧、台風、これらの影響で、梅雨前線付近では対流活動が活発化しています。25日特に午前中、大雨による災害に厳重に警戒してください」
そして午後5時すぎ、熊本市は市内全域の土砂災害の危険性がある計8700世帯(1万9420人）を対象に避難指示を発令しました。