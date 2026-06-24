熊本県内は、25日（木）の明け方から昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。

【写真を見る】【熊本の大雨情報】特に25日午前中、災害に厳重警戒 気象台が線状降水帯の半日前予測を発表

長く続く雨で、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。

「これ以上、ひどくなってほしくない」

24日の朝、県内では激しい雨が降りました。

記者「市役所前の坪井川です 普段より水位が増し流れが速くなっているように感じます」

熊本市は、大雨による浸水被害の危険が高まったとして、井芹川流域に避難指示を発令。

川の近くに位置し、去年8月に広い範囲が冠水した中央区段山本町では、被害が出ないことを願う声が聞かれました。

近くに住む人「去年みたいなことはないと思うんだけどね。あれはひどすぎたもんね。梅雨だから仕方ない。これ以上、ひどくなってほしくない」

入り口には止水板

一方、熊本市中心部では雨への備えが進んでいました。

記者「去年8月の雨では、地下が浸水被害を受けたというこちらの建物ですが、25日の雨に備えて入り口には止水板が設置されています」

対策をとっていたのはここだけではありません。

少し離れたこの飲食店でも。

「馬肉郷土料理けんぞう」の従業員「『うちは大丈夫だろう』ではなくて『何かあったときに』という感じで、前もって対策をする」

去年、被害は出ませんでしたが、25日にかけての雨に警戒を強め、土のうを増やすことを検討しています。

「馬肉郷土料理けんぞう」の従業員「無駄になってもいいから、できる限りのことはしていこうと」

大雨になりやすい条件が揃う

25日（木）は、今日よりも、さらに雨が激しく降る恐れがあります。

気象台は「熊本県では25日の明け方から昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性がある」として、線状降水帯の半日前予測を発表しました。

今日午後に会見を開いた福岡管区気象台は、大雨になりやすい条件が揃っているとして警戒を呼びかけました。

福岡管区気象台 二村貴志さん「前線と低気圧、台風、これらの影響で、梅雨前線付近では対流活動が活発化しています。25日特に午前中、大雨による災害に厳重に警戒してください」

そして午後5時すぎ、熊本市は市内全域の土砂災害の危険性がある計8700世帯(1万9420人）を対象に避難指示を発令しました。