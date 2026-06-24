俳優・天海祐希が２４日、都内で行われた７月１１日に制定されている「セブン‐イレブンの日」の発表会に同社の阿久津知洋代表取締役社長と出席した。

天海は自らを「オタクなんです」と称する程のセブン愛を熱弁。近所に店舗があり、「冗談じゃなく週１、もしくは３日に１回パトロールしてる」という。自宅には「セブンプレミアムゴールド」シリーズの商品が「必ず冷蔵庫に入ってます」といい「ハンバーグとかビーフシチュー、それとエビチリですね。特に好きなのは」と語った。

また、仕事で帰宅が遅くなり「何もしたくないと思う時は、丼にご飯を入れまして、そこにレタスを切って、その上にボンとのっける。エビチリとか最高においしいです」と意外にも庶民派な一面ものぞかせた。

同シリーズの「金のハンバーグ」は昨年、ＴＢＳ系「ジョブチューン」の、超一流料理人がイチオシ商品のおいしさを判定する企画で、まさかの満場一致で不合格となった過去がある。阿久津社長が「昨年の秋に某局の合格・不合格っていう番組があるんですけど、全員不合格で…」と語ると、天海は「どういうことですか？許せないですね」と苦笑い。その後、同商品は肉の原料から見直して作り方が改良されていることを知らされると「私も（企画の）審査員に入れてほしいです」と立候補するなど、愛が止まらなかった。

同社は「セブン‐イレブンの日」に向け、さまざまな特別施策を行う。中には、ぴったり７１１円のレシートを撮影して応募すると、豪華賞品が当たるものがあり、阿久津社長は「私のオススメ」として「お店で焼いたふんわりメロンパン」、「たことブロッコリー手摘みバジルのサラダ」、「ななチキ」を組み合わせると、しっかり７１１円になる「術」を公開。「ぜひチャレンジして」と呼びかけていた。