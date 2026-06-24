ボートレース江戸川の「9代目江戸川番長決定戦」が24日に開幕した。初日、乗りっぷりが光っていた一人が佐藤謙史朗（37＝福岡）だ。

初日は1、5Rに4、6号艇で出走した佐藤。前半1Rは4コースカドから泉啓文と並ぶコンマ12の2番手スタート。1マークまでググッと伸びて捲りを決めた。続く後半5Rは大外からコンマ23とスタートは4番手に甘んじた。コンマ0台スタートを決めたスローの小野寺智洋、大塚康雅、杉山正樹で内主導のレースとなった。佐藤は1マークをブン回って4番手で浮上。そのまま4着でゴールした。それでも道中では3番手を走っていた杉山に迫る勢いがあった。

「ペラで伸びを求めて調整した。伸びはいいけど半艇身くらい。ターン回り重視に切り替えることも考えます」。調整途上ではあるが、水準以上パワーはあることは間違いない。さらに好バランスに仕上がる可能性も十分にある。

近況は前々節の5月30日、宮島一般戦で3コースから捲り差し、前節追加で出場した6月10日、徳山一般戦で5コースから捲り差しを決めている佐藤。今節も1着発進に成功し、着実にリズムは上向いていそうだ。2日目は9R5号艇の1走。機敏に1マーク突破を図る。