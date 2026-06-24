最下位メッツに悪夢、ソトが途中交代

【MLB】カブス 9ー6 メッツ（日本時間24日・ニューヨーク）

試合途中でベンチに退いたスター選手に批判が集まっている。メッツのフアン・ソト外野手は23日（日本時間24日）、本拠地でのカブス戦に「3番・左翼」で出場するも2打席凡退後に途中交代。球団は「左背部の張りのため途中交代した」と発表し、悲鳴をあげる米ファンが続出した。

千賀滉大投手が先発した試合で、打線の中軸を担うソトがアクシデントに見舞われた。いつも通りスタメンに名を連ねたが、5点ビハインドの5回の守備から交代。その後、球団は公式X（旧ツイッター）で、ソトの交代理由は「左背部の張り」によるものと明かした。

MLB公式は、この日公開した記事の中で「メッツはソトにMRI検査を受けさせる予定はない」と伝え、長期離脱の可能性は少ないことを示唆。「水曜日に彼が朝起きて球場に来た時点の状態を見て、そこから判断していく」とのカルロス・メンドーサ監督のコメントも紹介した。

しかし試合に敗れたこともあり、大谷を超える15年総額7億6500万ドル（約1235億円）の契約を結ぶ“天才打者”に厳しい指摘が殺到。SNS上には「今季は完全に冗談みたいなシーズン」「この選手に7億5000万ドル（笑）。最大の金の無駄遣いだね」「彼はプレーしようがしまいが毎日31万5000ドルを稼いでいる。休暇を楽しんでくれ」「ほんとツイてない」「史上最悪の契約として語り継がれるかもしれない」など、辛辣な声が数多く寄せられていた。

メッツはここまで34勝44敗とナ・リーグ東地区最下位に低迷。今後、ソトの離脱が長引くと上位進出はますまず厳しくなりそうだ。（Full-Count編集部）