「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純「人生で初めて」好きな人に作った弁当披露「クマちゃん可愛い」「素敵カップル」と反響
【モデルプレス＝2026/06/24】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が6月23日、自身のInstagramを更新。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」へ共に参加していた、交際中のダンスインストラクター・辻野太陸（つじの・たいり）に作った弁当を公開した。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「料理上手」好きな人に作った弁当披露
辻は「半年記念で人生で初めて好きな人にお弁当作ってみました その人の事を考えて作る時間とっても幸せだった」とコメントし、弁当を持った辻野との密着2ショットを公開。ケチャップライスで作られたクマの上にハート型のチーズの乗った薄焼き卵の布団がかけられた可愛らしい弁当となっている。
この投稿に、辻野は「最上級の高級弁当でした」と反応。ファンからは「クマちゃん可愛い」「愛情たっぷり」「料理上手」「半年おめでとう」「素敵カップル」などと反響が寄せられている。
辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。辻野とは、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2024年）で“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2とが再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「料理上手」好きな人に作った弁当披露
◆“きゃすたい”辻加純、恋人・辻野太陸に作った弁当公開
辻は「半年記念で人生で初めて好きな人にお弁当作ってみました その人の事を考えて作る時間とっても幸せだった」とコメントし、弁当を持った辻野との密着2ショットを公開。ケチャップライスで作られたクマの上にハート型のチーズの乗った薄焼き卵の布団がかけられた可愛らしい弁当となっている。
◆“きゃすたい”辻加純の投稿が話題
この投稿に、辻野は「最上級の高級弁当でした」と反応。ファンからは「クマちゃん可愛い」「愛情たっぷり」「料理上手」「半年おめでとう」「素敵カップル」などと反響が寄せられている。
辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。辻野とは、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2024年）で“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2とが再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】