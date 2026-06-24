気象台は、24日午後7時13分に、波浪警報を宮古島市、多良間村に発表しました。

宮古島地方では、高波に警戒してください。

【波浪警報（発表中）】

■宮古島市

●波浪警報【発表】

■多良間村

●波浪警報【発表】

