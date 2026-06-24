ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【波浪警報】沖縄県・宮古島市、多良間村に発表 19:13時点 【波浪警報】沖縄県・宮古島市、多良間村に発表 19:13時点 【波浪警報】沖縄県・宮古島市、多良間村に発表 19:13時点 2026年6月24日 19時13分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 気象台は、24日午後7時13分に、波浪警報を宮古島市、多良間村に発表しました。宮古島地方では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■宮古島市●波浪警報【発表】■多良間村●波浪警報【発表】 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 突然の大雨…車が水没したら？冠水路の走行“危険サイン”は約15cm 知っておきたい対処法 と保険【Nスタ解説】 ハザードマップは見るだけではなく足を運ぶ「水害は準備ができる災害」 1時間に50ミリの雨は“バケツをひっくり返したような雨”【大雨警戒】 急な大雨で道路が冠水したら？何センチまで運転できるのか セダンとＳＵＶ 比べてみたら意外な結果が！ 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護, フローリング, 葬儀, イベント, 寺田屋, 置床工事, 金属加工, 海, 埼玉, 墓