永尾柚乃、“ホンネ演説会”で叫ぶ→藤本美貴「今年しかないもんね」
俳優の永尾柚乃（9）が24日、都内で行われたUSJのイベント「夏の子どもホンネ演説会at東京」に登場。“子どもホンネ隊長”として演説台で叫んだ。
【写真】演説台で叫んだ永尾柚乃
イベントは、USJが猛暑日の増加などで近年大きく変化している夏休みの過ごし方について、普段は言えない“ホンネ”を元気に叫び、子どもたちに“夏休みのモヤモヤ”を解放してもらおうという趣旨で企画された。子どもたちは「パパは早く寝てって言うのにパパは遅くまでゲームしていてずるい」「丸刈りを触るのは1回まで」「弟は僕が甘やかすからママは僕を甘やかして」など演説台で“ホンネ”を叫んでいた。
“子どもホンネ隊長”として登場した永尾も、最後に演説台に上がった。「永尾柚乃9歳です。私のホンネを伝えまーす！」と切り出し「気付いたら夏休み終わっちゃうんだから、今年の夏は今しかできないことを思い切りやりたーい！もちろんママとパパと友達もみーんな一緒だけどー」と叫んだ。
イベントに同じく登場した藤本美貴は「今年（の夏休み）は今年しかないもんね」と話していた。
【写真】演説台で叫んだ永尾柚乃
イベントは、USJが猛暑日の増加などで近年大きく変化している夏休みの過ごし方について、普段は言えない“ホンネ”を元気に叫び、子どもたちに“夏休みのモヤモヤ”を解放してもらおうという趣旨で企画された。子どもたちは「パパは早く寝てって言うのにパパは遅くまでゲームしていてずるい」「丸刈りを触るのは1回まで」「弟は僕が甘やかすからママは僕を甘やかして」など演説台で“ホンネ”を叫んでいた。
“子どもホンネ隊長”として登場した永尾も、最後に演説台に上がった。「永尾柚乃9歳です。私のホンネを伝えまーす！」と切り出し「気付いたら夏休み終わっちゃうんだから、今年の夏は今しかできないことを思い切りやりたーい！もちろんママとパパと友達もみーんな一緒だけどー」と叫んだ。
イベントに同じく登場した藤本美貴は「今年（の夏休み）は今年しかないもんね」と話していた。