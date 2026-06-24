テノール歌手の秋川雅史（58）が24日、大阪市内で「『千の風になって』20周年記念コンサート」（9月5日＝兵庫・神戸新聞松方ホール、10月24日＝大阪・住友生命いずみホール）の取材会を行った。

06年に発売した同曲がクラシック歌手として史上初のオリコンシングルチャート1位を記録し、同年のNHK紅白歌合戦に出場するなど130万のヒット。オペラ界だけの“有名人”だった秋川が「それまでオペラを少しでも広げたい、と活動してきて『千の風…』に出会って人生が変わった。その知名度がテノール歌手としてもプラスとなった」と振り返る。

同曲と歩む中で「50歳を過ぎたころからエンディングノートを書いていて、家族に迷惑を掛けたくないという思いで、自分に突然何かが起こっても“延命措置はしないように”みたいなことも書いている」と“死”との向き合いも明かした。ただ「年を取るごとにどんどん健康になってて100歳ぐらいまでは簡単に生きそう」と笑った。

コンサートでは松田聖子の「瑠璃色の地球」や「イヨマンテの夜」「長崎の鐘」などをメドレーでつづって男の人生の旅に仕上げ「最後は平和とは何か、というところまで持っていって知らないうちに涙を流してもらえるようなところまで持っていきたい」という趣向も。

「20年、年を重ねたからこそできる表現があるので、少しずつ成長していった『千の風…』を聞いてほしい。AIで何でもできる時代だからこそ、マイクを使わない生の歌声を体感してもらいたいですね」と自信をのぞかせた。