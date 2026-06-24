ROSE BUD限定♡「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」ヴィンテージ風Tシャツ登場

レディース向けセレクトショップ「ROSE BUD（ローズバッド）」にて、映画をテーマにしたTシャツプロジェクト「COLSUN（コルサン）」と『ハリー・ポッター』シリーズがコラボレーション♡今回はシリーズの大きな転換点となった『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』にフォーカスし、映画の世界観を落とし込んだ特別なカプセルコレクションが登場します。ファンはもちろん、大人のカジュアルスタイルにも取り入れやすい注目アイテムです。

映画の名シーンをファッションに

今回のコレクションでは、ハリー、ロン、ハーマイオニーの印象的なフォトプリントや、「三大魔法学校対抗試合」を象徴するドラゴンやゴブレットをモチーフにしたグラフィックを採用。

さらに、杖を構えるハリーや闇の帝王ヴォルデモートを表現したデザインなど、『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』のダークでスリリングな世界観をヴィンテージライクなTシャツへと昇華しました。

かすれ感のあるプリントや深みのあるカラーリングが、大人のデイリースタイルにも自然に馴染みます♪

バナナ・リパブリックのドレスコレクションが登場！夏を彩る洗練ワンピースに注目

全5型の特別ラインアップ

HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE T-SHIRT

価格：7,920円(税込)

サイズ：S、L（カラー：BLACK、WHITE、BURGUNDY）

『炎のゴブレット』の象徴的なグラフィックを大胆にデザインした一枚です。

HARRY POTTER PHOTO T-SHIRT

価格：7,920円(税込)

サイズ：L（カラー：WHITE、BEIGE）

ハリー、ロン、ハーマイオニーのフォトプリントがノスタルジックな雰囲気を演出します。

HARRY POTTER VOLDEMORT T-SHIRT

価格：7,920円(税込)

サイズ：S、L（カラー：BLACK）

ヴォルデモートの存在感を感じさせるエッジの効いたデザインが魅力。

HARRY POTTER T-SHIRT

価格：7,920円(税込)

サイズ：S、L（カラー：WHITE、BLACK）

杖を構えるハリーの姿をデザインしたファン必見のアイテムです。

HARRY POTTER HERMIONE GRANGER T-SHIRT

価格：7,920円(税込)

サイズ：S、L（カラー：WHITE）

ハーマイオニーにフォーカスした、女性ファンにも嬉しいデザインです。

©&™︎WBEI(s26)

ROSE BUDだけの限定コレクション

本コレクションは2026年6月26日（金）よりROSE BUD公式オンラインストアにて予約販売を開始。

2026年7月4日（土）からは全国のROSE BUD店舗（一部アウトレット店舗を除く）でも販売されます。

デニムやワイドパンツと合わせるだけで、まるで映画のワンシーンのようなスタイリングが完成。

『ハリー・ポッター』の世界観を日常に取り入れられる、ここでしか手に入らない特別なコレクションです♡

映画ファン必見の特別な一枚を

ヴィンテージ感のあるデザインと、物語の魅力を詰め込んだROSE BUD限定コレクションは、大人の『ハリー・ポッター』ファンにぴったり。

お気に入りのキャラクターやシーンを身近に感じながら、おしゃれを楽しめる特別なアイテムです。

数量限定販売となるため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♡