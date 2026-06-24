サッカー元日本代表の福西崇史氏（49）が24日、TBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演し、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組第3戦でスウェーデンと対戦する日本代表の注目選手について解説した。

引き分け以上でF組の2位以内が確定し、負けても3位での1次リーグ突破が有力。福西氏はスウェーデン戦では「試合を優位にするにはボランチの働きが重要」としてMF田中碧（リーズ）とMF佐野海舟（マインツ）に注目した。

名ボランチとして知られた福西氏は田中について「攻守の切り替えの早さ、スペースを見つけ飛び出す能力に長けている」と解説。チュニジア戦の後半24分、MF伊東が決めたチーム3点目につながる絶妙な縦パスをFW上田に通したプレーについて「見てないとできない。伊東選手の位置も分かって上田選手に出してますから。次の展開も読んだうえで出している」と説明した。

豊富な運動量とボール奪取力が武器の佐野海について、元日本代表DF中沢佑二氏が「体幹も強いしバランスを崩さない。常にいいところにバランスを置いている」と話すと福西氏も同調。「ぶつかって体勢整えて次行くんじゃなくてぶつかったら次行ける。その分の時間短縮が彼はできる」と話し、「凄いのは、試合終わっても“もう1試合できます”って言うんです。普通言います？休みましょって言いますよね。そのメンタルも凄いと思う」とスタミナに太鼓判を押した。