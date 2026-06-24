空力と操作性を向上

トヨタの代表的なクルマとして長きにわたり愛されてきた「クラウン」は、時代の変化に応じてその姿を変え続けています。

2022年に発表された現行の16代目モデルは、これまでのイメージを大きく転換し、より幅広い層に向けた一台として開発されました。

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中でも「クラウン（クロスオーバー）」は、従来のセダンの概念にとらわれない新しい発想から誕生したモデルです。セダンの持つ上質さとSUVの力強さを融合させた独自のスタイルが特徴であり、これまでのクラウンとは明確に一線を画す存在感を示しています。

クラウンは1955年の初代モデル登場以来、日本を代表する高級車としての地位を確立してきました。

現行モデルでは、「セダン」「クロスオーバー」「スポーツ」「エステート」という4つの異なるバリエーションが用意され、多様化するユーザーのニーズに応えるラインナップを構築しています。

その中で2022年10月に先駆けて発売されたクロスオーバーは、新世代クラウンを象徴するモデルといえるでしょう。

エクステリアは、クーペを思わせる流麗なルーフラインを持ちながら、地上高を145mmに設定することでSUVらしい力強さも兼ね備えています。さらに大径タイヤを組み合わせることで、安定感と迫力を両立させているのが特徴です。

この絶妙なスタイリングバランスが、多くのユーザーから注目を集める要因となっています。

2025年4月には、クラウンの誕生70周年を記念した特別仕様車として、「CROSSOVER RS “THE 70th”」と「CROSSOVER Z “THE 70th”」の2種類が登場しました。それぞれ2.4リッターターボハイブリッドと2.5リッターハイブリッドを搭載し、記念モデルにふさわしい専用の外装や特別な装備が与えられています。

外観は「世界に誇る日本のクラウン」をテーマに掲げ、足元には21インチのマットブラック塗装アルミホイールを採用し、引き締まった印象を演出しています。

ボディカラーには通常色に加えて、特別感を高める限定色も設定されました。さらに、「日本の風景との調和」を意識した2トーンカラーとして、「プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール」と「プレシャスメタル×ブラック」が用意されている点も大きな特徴です。

内装も同様にこだわりが見られ、「ブラックラスター」という専用カラーによって、落ち着きと高級感が調和した空間を実現しています。

また、随所に「THE 70th」のロゴがあしらわれ、特別仕様車ならではの所有する喜びを満たしてくれます。

こうした魅力に加えて、このモデルの楽しみ方をさらに広げているのが、豊富に用意された純正カスタマイズパーツの存在です。

特にGRパーツは、デザインと性能の両面でクルマのポテンシャルを引き出すアイテムとして注目されています。エクステリア用には、フロントスポイラーやサイドスカート、リアバンパースポイラー、トランクスポイラーの4点を含むGRエアロパーツセット（塗装済32万4500円／消費税込、以下同）が設定されています。

これらを装着することで、統一感のあるスポーティな外観が完成します。装着時には最低地上高がフロントで約41mm、サイドで約15mm、リアで約29mm低くなり、より低重心なスタイリングへと変化します。

足元には、ブラック／ブラッククリア塗装が施された21インチホイールが用意されており、ミシュラン製タイヤとセットで1台分48万4000円です。これは視覚的なインパクトだけでなく、走行性能の向上にも貢献します。

細部のアイテムとしては、アラミド繊維を使用したキーカバー（1万4300円）もあり、厚さ約0.6mmという薄さと軽さを実現しながら、高い質感を感じさせます。

走行性能を向上させるパーツも見逃せません。GRパフォーマンスダンパー（4万9500円）は、走行中の振動や騒音を低減し、快適性と操縦安定性の両立に効果を発揮します。

加えて、GRドアスタビライザー（3万3000円）はボディ剛性を高めることで、ステアリング操作に対するクルマの応答性を向上させる役割を担います。

同パーツに対し、インターネット上やSNSでは、「別のクルマに見える」「攻めていて面白い」など、クロスオーバー特有のリフトアップ感（浮き足立つような印象）やボテッとした雰囲気が、エアロパーツによって払拭され、重心が低く重厚感のあるスポーツセダンに豹変すると好評です。

また、GRのエアロパーツはブラックアウトされている部分が多く、「黒×黒でシブい」「ボディカラーとのコントラストがカッコいい」と、やりすぎない機能美が高く評価されています。

さらに、ボディの微振動を吸収し、乗り心地と操縦安定性を両立するパフォーマンスダンパーについて、「値段は張るが、確実につけてよかった」と、乗り味の上質化を実感するユーザーもいるようです。

従来の枠組みを超えた進化を遂げたクラウン（クロスオーバー）は、多くの人々に新たな選択肢とクルマの楽しみ方を提示しているモデルといえるでしょう。