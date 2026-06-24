＜結婚式！半額サポート？＞兄夫婦には10万だけ？納得できない！同額にすべきでしょ【第3話まんが】
私はノゾミ。2年前にトウマと結婚して、現在は妊娠6か月になります。私がこれまでに義両親と会ったのは数回だけ。なんだか見下されている感じだし、わざわざ義理の家族と付き合いたくないです。ただ「妊娠報告に行ったら」と母が心配するので、私はトウマとともに義実家での食事会に顔を出しました。するとその場で、驚きの事実が……。義両親が義妹に結婚式の費用を援助してあげるらしいのです。私たちのときとは大違いじゃないでしょうか……！？
私たちが結婚するときは、お祝い金を10万円くれて終わり。援助しようかなんて提案すらありませんでした。なのに義妹には、比べ物にならないような金額を出してあげるってこと……？ これが差別じゃなくてなんなのでしょう。
やっぱり「義理の家族とは付き合いたくない」と思っていた、私の感覚は正しかったのです。私のことが気に食わないから、そうやって差別してくるんでしょう。もう二度と義実家になんて来ません！ 帰宅しても怒りはおさまりませんでした。
義妹から結婚費用の話を聞いて、私は驚きました。もし義両親が「費用を半分出すから、式を挙げなさい」と提案してくれたなら、私は喜んで受け入れたと思います。でも当時もらったのはたったの10万円です。少なくとも同額の援助をするのが筋ってものじゃないでしょうか？
しかも私がもう二度と来ないし、孫も抱かせないと抗議したら「もとよりそのつもりです」って……。私のことをどこまで見下せば気が済むんでしょう。私は悔しくてやりきれない思いを、トウマにぶつけていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
私たちが結婚するときは、お祝い金を10万円くれて終わり。援助しようかなんて提案すらありませんでした。なのに義妹には、比べ物にならないような金額を出してあげるってこと……？ これが差別じゃなくてなんなのでしょう。
やっぱり「義理の家族とは付き合いたくない」と思っていた、私の感覚は正しかったのです。私のことが気に食わないから、そうやって差別してくるんでしょう。もう二度と義実家になんて来ません！ 帰宅しても怒りはおさまりませんでした。
義妹から結婚費用の話を聞いて、私は驚きました。もし義両親が「費用を半分出すから、式を挙げなさい」と提案してくれたなら、私は喜んで受け入れたと思います。でも当時もらったのはたったの10万円です。少なくとも同額の援助をするのが筋ってものじゃないでしょうか？
しかも私がもう二度と来ないし、孫も抱かせないと抗議したら「もとよりそのつもりです」って……。私のことをどこまで見下せば気が済むんでしょう。私は悔しくてやりきれない思いを、トウマにぶつけていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子