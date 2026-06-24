【義母を捨てる】薄情と言われるのは筋違いよ？「身寄りのない90代」爆誕＜第12話＞#4コマ母道場
世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？
第12話 他人になることで【義母ミサコの気持ち】
【編集部コメント】
ミサコさんは、ただ冷徹な気持ちからチヨコさんと縁を切ろうとしているわけではありません。「他人になることで、受けられる福祉もあるのでは？」と考えたのです。もちろん長年にわたる恨みが消えることはないでしょう。ですが息子たちのためとはいえ、チヨコさんの救いになる選択ができたのは、ミサコさんにとっても大きな一歩だったはずです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
【編集部コメント】
ミサコさんは、ただ冷徹な気持ちからチヨコさんと縁を切ろうとしているわけではありません。「他人になることで、受けられる福祉もあるのでは？」と考えたのです。もちろん長年にわたる恨みが消えることはないでしょう。ですが息子たちのためとはいえ、チヨコさんの救いになる選択ができたのは、ミサコさんにとっても大きな一歩だったはずです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙