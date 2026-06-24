●現在レベル2 一部地盤が緩み始めた所も

●あす25日(木)明け方～朝で再び激しい雨 降り方次第でレベル3～4も

●雨の状況に注意し行動は慎重に土曜まで降ったり止んだり続く

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梅雨前線の活発化に伴い県内は断続的な雨となっていて、きょう24日(水)は、特に九州では鹿児島県で線状降水帯も発生するなど、極端な大雨となった所もありました。県内も昨日からの雨量が100ミリを超えた所も出てきています。





続く雨により地盤が緩み、土砂災害の危険度が少々高まる所もあります。県内には、レベル2土砂災害注意報やレベル2大雨注意報が出ている所もあります。





そして、今夜遅くから再び、一段と活発な雨雲が次々流れ込みます。

九州では各地に線状降水帯半日前予測の情報も出ている状況です。





県内では線状降水帯半日前予測の情報は出ていないものの、あす25日(木)夜明け前から朝中心に、雷を伴い雨が一段と激しくなるおそれがあります。





あす25日(木)明け方から朝を中心に、県内ではレベル2から、場合によりレベル3や4…警報や危険警報が出る可能性があります。

夜中のうちの急な状況悪化に備え、今夜は安全確保できる所でおやすみになったり、朝の通勤通学は特に大雨による交通の乱れなども十分注意、と心得てください。





また、あす25日(木)午後は雨の降り方は少し落ち着いてきそうですが、その先では台風の影響が心配です。台風7号が木～金曜で沖縄近海を通過。そして土曜日は四国の南へ進む見通しです。県内は台風直撃の可能性は低くなってきているものの、台風で活動が強まる前線の影響で、土曜日までは度々雨が積み重なりそうです。



目先、あす25日(木)夜明けの頃の大きなヤマ場を安全第一で。その後も週末、土曜日までは引き続き気を引き締めて、無事に乗り越えていきましょう。



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今夜も断続的に雨が降りやすく、あす25日(木)夜明け前から朝は特に、雷を伴う激しい雨となり、道路の冠水、小さな川の増水など大雨災害の危険が高まるおそれがあります。

雨の降り方、周りの様子に気をつけながらいつもより慎重な行動を心掛けましょう。

午後は雨は途切れ途切れとなりそうです。





金曜日も時折強く雨が降る所も。

土曜日も台風7号が四国沖に進む影響で、引き続き雨雲が流れ込みやすい、ぐずつく天気が続きそうです。

積み重ねる雨によって、地盤の緩みなどが少々長く続くおそれもあります。

日曜日になると台風が遠ざかり、天気は回復してくる見込みです。



(KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

