JO1・川西拓実、全6曲すべてを作詞・作曲 セルフライナーノーツ公開
グローバルボーイズグループ・JO1の川西拓実が、きょう24日にソロオリジナルEP「Sketch」をリリース。6曲すべての作詞・作曲を手掛けた川西が、各楽曲に込めた想いや制作背景をつづったライナーノーツを公開した。
【写真】MONKEY MAJIKとのコラボレーションソングジャケット
川西にとって初のソロオリジナルEPとなる「Sketch」は、これまでの打ち込み主体のサウンドから一転、全6曲を生楽器を基調としたサウンドで構成。アコースティックやバンドサウンドなど多彩なアレンジに挑戦したほか、楽曲ごとに歌声の表情やアプローチを変えることで、それぞれの世界観を描き出している。
ライナーノーツでは、人生や日常、夢や希望をテーマにした全6曲について、川西本人がそれぞれの楽曲に込めた想いやメッセージを明かしており、生きることへの向き合い方や何気ない幸せの大切さ、制作背景や制作時の心境などがつづられている。日々の出来事や身近な感情に目を向け、あらゆる人に寄り添う視点を大切にしてきた川西らしさが表れており、聴く人それぞれが自身の感情と重ねながら楽しめる作品となっている。
また、リリースを記念してStationheadでのListening Partyの開催も決定。きょうから実施され、27日には川西本人もリアルタイムで参加予定となっている。
【写真】MONKEY MAJIKとのコラボレーションソングジャケット
川西にとって初のソロオリジナルEPとなる「Sketch」は、これまでの打ち込み主体のサウンドから一転、全6曲を生楽器を基調としたサウンドで構成。アコースティックやバンドサウンドなど多彩なアレンジに挑戦したほか、楽曲ごとに歌声の表情やアプローチを変えることで、それぞれの世界観を描き出している。
また、リリースを記念してStationheadでのListening Partyの開催も決定。きょうから実施され、27日には川西本人もリアルタイムで参加予定となっている。