2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のリーダーななもり。が23日に誕生日を迎えて、STPR ONLINE STOREで「ななもり。BIRTHDAY GOODS 2026」の受注販売を開始した。今回のバースデーグッズは、特別に描き下ろされたイラストを使用した限定コレクション。ランダム缶バッジ、ランダムカード、アクリルキーホルダー（TYPE A＆B）、アクリルパネル、ななもり。プロデュースのゆるキャラ「もりうさ」のぬいぐるみ巾着、もりうさふれんずぷっくりシール、もりうさ前髪クリップの全7種類だ。

中でもランダム缶バッジとランダムカードには、今回の新しいバースデービジュアルに加えて、これまでのグループグッズで発売されてきたビジュアルの個別グッズデザインも入っている。また、これら全アイテムが詰まった「コンプリートセット」には、限定特典として「複製直筆メッセージ入りブロマイド」が封入されるという。

ななもり。は、公式Xで「いつもたくさんありがとう」とポストすると、ころんらメンバーたちから「なーくんお誕生日おめでとう」、ななもり。がプロデュースする後輩グループ騎士Xのばぁうも「良いお年になりますように！ いつもありがとう」などと、祝福と感謝のコメントが殺到した。「#ななもり誕生祭2026」はトレンド入りして、話題となっている。